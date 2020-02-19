Стало известно о замене российского космонавта в экипаже «Союз МС-16»

В составе экипажа «Союз МС-16», который отправится на МКС, могут произойти изменения, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Госкорпорация «Роскосмос» собирает совещание по составу отправляющегося на МКС экипажа, что означает, что в ранее объявленном составе могут быть замены», – сказал собеседник РИА «Новости».

Отмечается, что по плану в полет на МКС должны отправиться российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин и американский астронавт Крис Кэссиди.

Тихонов, по словам собеседника, получил травму, она может стать препятствием для полета к МКС. «Рассматривается возможность замены его в экипаже на космонавта Сергея Рыжикова», – уточнил источник.

Он не уточнил, какая именно травма у космонавта. Другой собеседник отметил, что соответствующим структурам дано поручение сменить личные вещи Тихонова (скафандр, ложемент, рационы питания и одежду) на комплекты для Рыжикова.

Третий собеседник агентства добавил, что в среду состоится заседание главной медкомиссии, на которой определят, является ли травма Тихонова препятствием для полета.

Отмечается, что Тихонов может быть признан «временно не годным к полету».

Собеседник добавил, что полет Тихонова может состояться осенью 2020 года. В таком случае он заменит командира корабля Анатолия Иванишина.

В начале февраля корабль «Союз МС-13» с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано приземлился в казахстанской степи, все космонавты благополучно вернулись на Землю.