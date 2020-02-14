Производитель «Суперджетов» намерен проверить видео о дефектах самолета

«Гражданские самолеты Сухого» (производитель Sukhoi Superjet 100) обратятся в правоохранительные органы и прокуратуру по факту публикации бывшим инженером ОКБ имени Сухого Вадимом Лукашевичем видео с некорректным выпуском аварийных трапов.

«Мы планируем обращаться в правоохранительные органы и прокуратуру с требованием определить источник видео, обстоятельства съемки и ее распространения. Необходимо разобраться, на каком основании неустановленные лица на борту самолета спровоцировали выброс надувного трапа и почему устройство сработало некорректно», – заявили в компании, передает ТАСС.

Ранее Лукашевич сообщил, что в начале февраля «на российском пассажирском самолете Sukhoi Superjet (SSJ 100-958) авиакомпании «Аэрофлот» по инициативе разработчика (АО «Гражданские самолеты Сухого») в реальных условиях прошли контрольные проверки выпуска аварийных надувных трапов, предназначенных для экстренной эвакуации пассажиров».

«Результаты оказались настолько плачевными, что были приняты все меры для их сокрытия», – написал он в Facebook. Лукашевич заявил, что Sukhoi Superjet не соответствует нормам летной годности и выданному сертификату и призвал отозвать сертификат самолета до исправления дефектов.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек. Всего на борту было 78 человек.