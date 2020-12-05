Соратник Чубайса оценил его перспективы на новом посту

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс на новой должности не обойдется без активной поддержки президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, считает декан факультета Высшей школы государственного аудита МГУ Сергей Шахрай, работавший с Чубайсом в российском правительстве.

«Не сомневаюсь, что Анатолий Чубайс наполнит ее [эту должность] содержанием, полезным для страны. Нужна будет активная помощь президента и министра иностранных дел, а также несколько месяцев на притирку. Однако он умный человек, и я уверен, что он со всем справится», – сказал Шахрай Ura.ru.

В пятницу Путин подписал указ о назначении Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями. В Кремле уточнили, что Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента.

Ранее президент России предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. В четверг правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано на пять лет вместо Чубайса. Сам Чубайс в четверг сообщил, что 3 декабря – его последний день работы в компании.