Путин анонсировал автоматическое оказание госуслуг

Российские власти намерены ввести автоматическое оказание большинства госуслуг, заявил президент Владимир Путин, выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

«Миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат фактически всех государственных услуг. Большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, в так называемом проактивном режиме», – сообщил он.

Глава государства также сообщил, что поручил правительству оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта, передает ТАСС.

«Многие технические решения значительно опережают развитие нормативно-правовой базы на уровне всей страны. Прошу правительство оперативно внести в парламент проект законов, которые позволяют вводить экспериментальные правовые режимы для использования технологий искусственного интеллекта в отдельных отраслях экономики и социальной сферы», – добавил президент, передает РИА «Новости».

В то же время президент заявил, что следует заранее продумать и купировать все риски, связанные с искусственным интеллектом. Он также заявил о необходимости цифровой трансформации России.

AI Journey – крупнейшая площадка для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году конференция AI Journey проходила в офлайн-формате, привлекла более 150 спикеров – ведущих экспертов отрасли. В этом году форум пройдет в формате видеоконференции.