Украина заявила, что Россия «не дождется» ее смерти

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31 декабря, четверг | Последнее обновление — 14:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Карабахе обнаружены тела 1135 погибших
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Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы.
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Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным.
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Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Украина заявила, что Россия «не дождется» ее смерти
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Россия «желает смерти» Украины как государства, однако «не дождется» этого, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина «будет принадлежать к западному миру», и России следует смириться с этим.
«России надо отдать должное – она умеет играть вдолгую... Россия всегда чего-то ждет. Глобально они ждут смерти Украины как государства. Мы должны быть здесь абсолютно откровенными. И на пути к этой цели они постоянно чего-то ждут. То смены власти в Украине, то смены власти в другой стране, то каких-то экономических кризисов. Это действительно их стратегия. Но на все эти ожидания ответ очень простой – не дождетесь», – сказал Кулеба в интервью сайту ТСН.ua.
По его мнению, что Украина «будет принадлежать к западному миру», и России следует смириться с этим. Также он заявил, что Киев постоянно работает над «деоккупацией» Донбасса и Крыма. При этом страна должна быть готова к возвращению регионов.
«Наша задача заключается в двух вещах. Первая – мы должны ежедневно работать, чтобы этот момент приближать. И вторая – мы должны быть полностью готовыми этим моментом воспользоваться. Вот завтра, ладно, мы довели Россию «до ручки» и они говорят: все, мы ушли из Крыма... Ну, сложилась такая ситуация. Готовы ли мы полноценно сразу на всех уровнях политической, общественной и экономической жизни туда вернуться? Готово ли украинское государство? А должно быть готово», – заявил министр.
Также глава МИД добавил, что должна лежать «папочка», где пошагово каждый орган власти должен знать, что он должен делать по «возвращению» в Крым.
В среду Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим.
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что обещание киевских властей сделать крымскую тему «адской» для России напоминает басню «Слон и Моська». По его словам, «Кулеба – это Наполеон, только в психиатрической больнице».
Пушков объяснил Украине, какое «гибридное оружие» используется против нее на самом деле
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Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия использует свою вакцину в качестве «гибридного оружия» против Киева, лишены смысла, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, в этой ситуации «гибридным оружием» выступает сам министр.
«Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от COVID-19, является сам Кулеба и ему подобные. Все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать своих граждан, разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан, сами не будучи в силах что-либо дать своей стране», – написал Пушков в своем телеграм-канале.
Кулеба в интервью украинской газете «День» заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины.
В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», который проводится «в угоду западным кураторам».
В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V».
Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» «спланированным уничтожением» украинцев.
В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействие в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer.
В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
Зеленский запретил судам под флагом России ходить по рекам Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ходить по рекам республики судам под российским флагом. Согласно документу, заход во внутренние воды Украины запрещен судам «государства-агрессора» и судам, владельцами которых являются граждане этого государства.
«Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и т. п.», – сказано на сайте офиса Зеленского.
Также законом предусматривается реализация основных требований директив и регламентов Евросоюза, говорится в сообщении. Отмечается, что закон даст Украине возможность улучшить состояние речного хозяйства, развить «на конкурентных началах рынок услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечь инвестиции, переориентировав грузопотоки на экологичный и экономичный речной транспорт».
В начале декабря Верховная рада приняла во втором чтении проект закона, открывающий доступ к внутренним водам страны для всех стран, за исключением «государства-агрессора», которым Киев считает Россию.
На прошлой неделе украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма.
Эксперт оценил планы Киева отказаться от российского оборудования в ГТС Украины
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«Идею полноценной модернизации ГТС никто не воспримет всерьез, потому что через четыре года ее транзитную составляющую можно будет порезать на металлолом», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение гендиректора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона в течение пяти лет отказаться от российского оборудования.
«Такие заявления свидетельствуют о том, что украинские политики эксплуатируют антироссийскую риторику в те моменты, когда их самих сильно критикуют. Они действуют по принципу «хочешь избежать личной критики – заявляй, что ты против России». При этом торговля между Украиной и Россией остается активной, и такие слова лишь вредят нашему бизнесу», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По мнению эксперта, настоящей причиной подобных заявлений является очередное повышение цен на газ на Украине. «Когда в Европе газ дорожает, то он дорожает и на Украине. А когда в Европе цены снижаются, то на Украине такого не происходит. Людей это очень раздражает, они ищут крайнего, и тогда власти обосновывают получение дополнительных денег необходимостью модернизировать сегмент доставки газа, то есть ГТС. К тому же это отличный повод заявить, что ее не просто отремонтируют, а избавятся от вражеского оборудования, которое и есть причина всех бед», – объяснил Юшков.
При этом собеседник уверен – идею полноценной модернизации ГТС никто не воспримет всерьез, ведь примерно через четыре года ее транзитную составляющую «можно будет порезать на металлолом».
«Иностранные компании не проявляли никакого интереса к идее покупке украинской ГТС – никто не верит, что она будет, как раньше, прокачивать десятки миллиардов кубов газа, на которых можно прилично заработать. Более того, Газпром уже строит обходные пути для транзита газа в Европу, а сами европейцы заявляют, что в скором будущем вообще откажутся от потребления газа и перестанут его покупать у кого бы то ни было», – отметил эксперт.
Он также добавил, что продать украинскую ГТС иностранцам невозможно из-за ее реальной небольшой стоимости. «Украина уже давно продала бы ее кому угодно, хоть Европе, хоть США. Но если сделать это за копейки, то политиков обвинят в предательстве родины, ведь они отдадут символ незалежности по цене металлолома. А за большую сумму ГТС никто не купит. Вероятнее всего, в этом вопросе сохранится статус-кво, и ее собственник, «Оператор ГТС», будет еще пару лет на ней зарабатывать деньги», – предположил Юшков.
Ранее стало известно, что «Оператор ГТС Украины» планирует в течение пяти лет отказаться от российского оборудования. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Макогон.
В Facebook он выразил сожаление в связи с тем, что «значительное количество газоперекачивающих агрегатов», которые используются «на объектах ГТС», созданы «в РФ в 1970–1980-е годы». В ходе «масштабной реконструкции» планируется «полностью отказаться» от российского оборудования. Макогон заявил, что ГТС Украины «не должна зависеть» от российского оборудования.
В октябре Макогон заявил, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.
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Киев заподозрил Москву в попытке кражи украинского «супероружия»
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В Службе безопасности Украины заявили, что поймали группу агентов, которые якобы пытались украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун», говорится в отчете пресс-службы ведомства.
Ведомство утверждает, что «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов», сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.
При этом один из них, как утверждают в ведомстве, украл и пытался передать иностранному государству документацию по ракетному комплексу «Нептун».
Киев считает «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – заявил Неижпапа. В свою очередь Адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которыми накануне грозил Крыму командующий военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Пушков дал совет Кулебе, где тому повесить украинский флаг вместо Симферополя
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«Вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма и сделать эту тему «адской» для Москвы в следующем году.
«Киев может поднимать вопрос Крыма на международных площадках, создавать «крымскую платформу», но по сути это ничего не меняет. Никаких дополнительных возможностей оказать давление на Москву у Киева не появится», – убежден председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По словам сенатора, единственное, где могут произойти сдвиги – это в политике США. «В Киеве рассчитывают, что администрация нового президента Джо Байдена ужесточит санкции против России, в частности, полагаясь на крымский вопрос. Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма», – подчеркнул собеседник.
«Пребывание Крыма в составе Украины – это исторический казус, который практически не отразился на самом полуострове. Там не утвердился украинский язык, и нет значительных сил, которые выступали бы за единство с Украиной», – добавил сенатор.
Он обратил внимание на то, что в своем заявлении Кулеба выразил надежду, что «однажды наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг». «Так вот пусть он украинский флаг у себя на балконе вывешивает. Раньше экс-глава Украины Петр Порошенко уже собирался водрузить украинский флаг над Севастополем. Сейчас мы видим, где Порошенко и где Севастополь», – отметил собеседник.
«Потому в статусе Крыма ничего не изменится, а надежды на его возврат со стороны Киева высказываются каждый год. Перспективы этого в 2021 году ближе не будут. Вопрос Крыма закрыт», – заключил Пушков.
В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году.
Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим.
Ранее Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет участвовать в строительстве опреснителей воды в Крыму, чтобы помешать реализовать проект.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью».
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Оператор ГТС Украины захотел отказаться от российского оборудования
За пять лет «Оператор ГТС Украины» планирует отказаться от российского оборудования, заявил гендиректор компании Сергей Макогон.
В Facebook он выразил сожаление в связи с тем, что «значительное количество газоперекачивающих агрегатов», которые используются «на объектах ГТС», созданы «в РФ в 1970–1980-е годы». В ходе «масштабной реконструкции» планируется «полностью отказаться» от российского оборудования. Макогон заявил, что ГТС Украины «не должна зависеть» от российского оборудования.
В октябре Макогон заявил, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.
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Порошенко объявил себя организатором операции против россиян в Белоруссии
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Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждает, что это он еще в 2018 году санкционировал спецоперацию, в ходе которой в Белоруссии в 2020 году задержали 33 россиян.
«Еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», – приводит слова Порошенко ТАСС со ссылкой на украинский Пятый канал.
Порошенко заявил, что срыв этой операции является государственной изменой. Он намерен добиваться того, чтобы люди, виновные в провале операции, были привлечены к ответственности.
Напомним, украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и украинской разведки, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции. Позднее стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
Погребинский: Зеленскому пора готовиться к импичменту
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«Зеленский нарушил конституцию, и это может стать основанием для начала процедуры импичмента президента», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отстранить главу Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого от должности на два месяца.
«В украинской конституции существует четко прописанный перечень полномочий президента. В соответствии с ним Зеленский не имел права отстранять судью Конституционного суда даже на два месяца. Такое нарушение вполне может стать еще одним основанием для начала процедуры импичмента президента», – заявил киевский политолог Михаил Погребинский.
При этом собеседник отметил, что КСУ «не признает указ президента и сейчас находится в подвешенном состоянии». «Несмотря на мое личное сугубо отрицательное отношение к Тупицкому, он вправе не исполнять незаконное решение Зеленского и может по-прежнему считать себя судьей Конституционного суда», – сказал политолог.
По мнению эксперта, действия Владимира Зеленского – «это еще один штрих к деструкции украинской власти». «Это игры политиков без всякого понимания своей ответственности перед обществом. В такой ситуации правильно было бы начать процедуру импичмента, однако закончить ее будет невозможно: при нынешнем составе Верховной рады не наберутся необходимые для этого три четверти голосов. Но вода камень точит. Зеленскому нужно показать, что ему пора готовиться к внеочередной отставке», – добавил Погребинский.
В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник напомнил о том, что судейский корпус страны всегда был «достаточно независимой структурой». «И сегодня КСУ несет угрозу для прозападных реформ, которые провел лидер страны», – отметил Бортник.
Пока, по словам эксперта, в противостоянии между «коррумпированным судейским корпусом и офисом президента вместе с западными партнерами Украины проигрывает именно Зеленский».
«Президенту не удалось распустить КСУ, как он хотел раньше, или признать его решения незаконными. Сегодня в КСУ есть антипрезидентское большинство. Но если Зеленскому удастся отстранить Тупицкого или кого-то еще из судей – он сможет поменять кворум в том направлении, которое ему нужно», – продолжил политолог.
«Однако само по себе решение Зеленского противоречит конституции, и тем самым президент совершает очередное правонарушение, которое потенциально может стать основанием для процедуры импичмента. Сегодня сил в парламенте для возбуждения и проведения такой процедуры нет, потому что для этого необходимы три четверти голосов депутатов. Но со временем это случится», – прогнозирует Бортник.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об отстранении главы конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности на два месяца.
Зеленский заявил, что пошел на такой шаг «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса». Представитель Зеленского в КС Федор Вениславский пояснил, что речь не идет об увольнении, отстранение – «временная мера». Вениславский сослался на статью 154 УПК Украины, по которой президент может «на время досудебного расследования» отстранить от должности лиц, назначенных главой государства. Тупицкий был назначен на должность указом президента Украины Виктора Януковича в 2013 году, передает ТАСС
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Решение об отстранении Тупицкого было рассмотрено во вторник на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. СНБО также одобрил законопроект об ужесточении уголовного наказания для чиновников за недостоверное декларирование, передает РИА «Новости».
Напомним, Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу о подкупе свидетеля. Генпрокурор попросил президента Украины отстранить Тупицкого. КС считает незаконным отстранение своего главы. Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму.
Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также – что не собирается уходить в отставку.
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Эксперт оценил заявление СБУ о попытке России украсть «супероружие» Украины
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«Аналогичная «Нептуну» ракета Х-35 стоит у нас на вооружении. Ее тактико-технические характеристики хорошо известны и не представляют для нас интереса», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление Службы безопасности Украины о перехвате агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун».
«Интерес для России могут представлять лишь изменения, которые украинцы внесли в головку самонаведения ракет «Нептун». Это наверняка делалось с учетом американских наработок и в целом при помощи США», – полагает военный аналитик Константин Сивков.
Таким образом, считает собеседник, «мы могли бы получить косвенную информацию о том, на каких принципах строится система наведения американских противокорабельных ракет».
«Все остальное не представляет для нас интереса. Аналогичная «Нептуну» противокорабельная ракета Х-35 стоит у нас на вооружении. Ее тактико-технические характеристики хорошо известны. Нет оснований полагать, что она представляет для нас тайну», – убежден эксперт.
«Но, думаю, речь идет об очередной украинской «утке». Возможно, в этой истории роль якобы российских шпионов сыграл представитель оппозиции, который не приемлет деятельность властей в стране», – заключил Сивков.
Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Также ведомство утверждает, что в 2020 году «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов».
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – заявил Неижпапа. В свою очередь адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которыми накануне грозил Крыму командующий военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от 3 м до 10 м. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
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Глава ДНР назвал условие для переговоров с Зеленским
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Переговоры Донецкой народной республики (ДНР) с президентом Украины Владимиром Зеленским возможны только при условии выполнения Минских соглашений, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Никаких переговоров не было, и я считаю, что они были бы преждевременными. С учетом того, что у нас сейчас единственная площадка, на которой нужно вести переговоры, – это Минская площадка. Там должна быть подготовлена почва. После этого, наверное, возможен какой-то диалог. Сейчас это является излишним», – сказал Пушилин RT.
Как отметил глава ДНР, Киев за шесть лет принял около 60 нормативно-правовых актов, противоречащих Минским соглашениям и нормам международного права. «Они стараются идти по тому пути, чтобы Донбасс не питал никаких иллюзий по поводу жизни в каком-то едином политическом пространстве», – сказал он.
Пушилин заявил, что отсутствие политических действий со стороны Украины приводят к гибели военнослужащих ДНР в результате нарушений дополнительных мер по контролю за перемирием в Донбассе. По его словам, с 27 июля ДНР потеряла семь солдат. Он также отметил, что Украина нарушает режим прекращения огня каждый день, хоть уже и не с прежней интенсивностью. «Ситуация будет усугубляться без политических шагов. А их нет – Украина по-прежнему пытается нивелировать прямой диалог между реальными сторонами конфликта, втягивая Россию», – подчеркнул Пушилин.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.
КС Украины пригрозил Зеленскому уголовной статьей за отстранение главы суда
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Конституционный суд Украины заявил, что указ главы государства Владимира Зеленского об отстранении с должности судьи главы КС Александра Тупицкого не соответствует основному закону страны.
«Издав указ <...> от 29 декабря 2020 года (об отстранении Тупицкого – прим. ВЗГЛЯД), президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания статей <...> конституции Украины», – цитирует ТАСС сообщение КС.
В сообщении отмечается, что «Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности», а Зеленский должен «немедленно отменить свой указ».
В суде также напомнили, что «за вмешательство в деятельность государственного деятеля <...> и вмешательство в деятельность судебных органов» предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, в среду Зеленский сообщил, что подписал указ об отстранении главы конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности на два месяца.
Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу о подкупе свидетеля. Генпрокурор попросил президента Украины отстранить Тупицкого. КС считает незаконным отстранение своего главы. Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму.
Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также, что не собирается уходить в отставку.
Добкин назвал Порошенко «крысой», а посольство США – Золотой Ордой
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Киев относится к Донбассу «по-скотски», украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра Порошенко, заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин. Самого Порошенко он назвал «крысой».
В интервью RT Добкин заявил, что украинские власти относятся к Донбассу «несправедливо, нечестно, ни по каким законам – ни по человеческим, ни по понятийным, ни по православным – никак не относятся». По его словам, «это отношение к чужим людям», что «всегда вызывает вопрос».
«А вы за кого боретесь, вы кого хотите сюда вернуть – людей или территорию? Если территорию, то зачем вы говорите, что там есть какая-то война? Это не война, тогда это с вашей стороны, если вам нужна территория, это агрессия, только агрессора нужно поменять. Внутренняя агрессия Украины больше, чем та, которую хотят навесить России», – приводит его слова РИА «Новости».
Добкин рассказал, что на выборах голосовал за Зеленского, так как считал его «идеальным персонажем для Украины постмайданной». Однако Зеленский, по словам экс-мэра Харькова, «превратился в Петра Алексеевича». Добкин потребовал «вернуть» ему «того Зеленского, за которого голосовал». Он заявил: «Я того Зеленского люблю, я того Зеленского хочу, за того Зеленского голосовал». Как считает Добкин, «тот Зеленский, если бы он таким остался, сделал бы очень много полезного, правильного», «обещал принести мир, тот Зеленский обещал сделать так, чтобы было чувство справедливости у людей, тот Зеленский сказал, что он приговор Порошенко».
Бывший мэр Харькова уверен в возможности нормализации отношений Украины и России. По его словам, «мир будет восстановлен». Он указал на важность для Украины рынков России и бывших стран СССР. По его словам, «там, где выгодно, как правило стараются не ругаться и обходить острые углы», ведь, «торгуя, общаясь, развиваясь, сложно воевать», даже «ругаться сложно». Он полагает, что в будущем люди станут «удивляться, как могло быть такое время, когда мы ненавидели друг друга, убивали друг друга, как угодно говорите, но переживали плохие времена».
Добкин считает, что реальной властью на Украине является «посольство США», а перемены во взглядах Зеленского объяснил «очень серьезным внешним влиянием». Добкин подчеркнул, что американцы, когда «им надо что-то продавить», «вызывают к себе украинского министра, дают ему указания, потом делают совместное коммюнике, потом делают фотографию: временная поверенная – женщина и министр».
Он сравнил отношения Киева и США со временами Золотой Орды: «В Киеве находится Золотая Орда, называется она посольство США в Украине». Добкин подчеркнул, что «там даже не посол, а временный поверенный, это как бы совсем не посол». Однако «этот человек, эта женщина (Кристина Квин), из-за того, что она представляет интересы США, она имеет влияние и возможности гораздо больше, чем президент суверенного государства».
Напомним, политолог Руслан Бортник, комментируя смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса, высказал предположение, что Добкин как представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» может побороться за пост нового главы города. По мнению Бортника, «тот, кто сможет победить в Харькове, получит серьезнейший плацдарм для последующих парламентских и президентских выборов».
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Зеленский отстранил главу конституционного суда Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об отстранении главы конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности на два месяца.
Зеленский заявил, что пошел на такой шаг «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса». Представитель Зеленского в КС Федор Вениславский пояснил, что речь не идет об увольнении, отстранение – «временная мера». Вениславский сослался на статью 154 УПК Украины, по которой президент может «на время досудебного расследования» отстранить от должности лиц, назначенных главой государства. Тупицкий был назначен на должность указом президента Украины Виктора Януковича в 2013 году, передает ТАСС.
Решение об отстранении Тупицкого было рассмотрено во вторник на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. СНБО также одобрил законопроект об ужесточении уголовного наказания для чиновников за недостоверное декларирование, передает РИА «Новости».
Напомним, Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу о подкупе свидетеля. Генпрокурор попросил президента Украины отстранить Тупицкого. КС считает незаконным отстранение своего главы. Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму.
Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также, что не собирается уходить в отставку.
Отказ Киева от «Спутника V» назвали «спланированным уничтожением» украинцев
Учитывая, что Запад «не дает» Украине вакцину от коронавируса, отказ от российской вакцины «Спутник V» является «спланированным уничтожением» народа страны, заявил сопредседатель украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
Рабинович считает, что Украине необходимо «вернуться к российской вакцине», если страна хочет «выйти из этой ситуации с коронавирусом». Он заявил: «Я вам по-людски скажу еще, если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит это спланированная операция по уничтожению украинского народа».
Рабинович отметил «огромную работу» председателя политсовета партии Виктора Медведчука, который вел переговоры о вакцине в России. Рабинович высказал мнение, что Медведчуку «второй раз было тяжелее объяснять, почему не хотят спасать граждан Украины». «Я думаю, что еще ему огромное спасибо скажут», – приводит слова Рабиновича РИА «Новости» со ссылкой на канал «112 Украина».
Напомним, Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом для обсуждения использования российских вакцинных разработок на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
Киев попросил у БиГ подаренную Лаврову икону на экспертизу
Украина попросила власти Боснии и Герцеговины предоставить для экспертизы икону, которую сербский член президиума БиГ Милорад Додик подарил главе МИД России Сергею Лаврову, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
Об этом он заявил «Громадське ТВ».
Напомним, Додик подарил икону Лаврову во время визита российского министра в Сараево 14 декабря. Киев заявил, что речь идет об «объекте культурного наследия Украины». Россия вернула икону в Сараево для уточнения ее истории по линии Интерпола. Однако Киев не представил доказательств прав на подаренную Лаврову икону.
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