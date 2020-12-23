Новые члены Госсовета исполнят желания детей в рамках акции «Елка желаний»

Новые члены Госсовета – глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков и глава муниципального образования городской округ Евпатория Олеся Харитоненко – приняли участие в акции «Елка желаний» перед началом заседания Госсовета в башне Око, расположенной в Москве-Сити.

Глазков исполнит желание девятилетнего Артема – новый планшет. Глазков пообещал вручить подарок лично до Нового года. Харитоненко, в свою очередь, реализует мечту пятилетней Ангелины о домашнем кинотеатре.

Напомним, акция «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» запустилась в начале декабря, однако уже сейчас более 10 тыс. открыток разобрали исполнители в разных частях страны. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось более чем в два раза – с 12 до 26 тыс.

Ранее президент Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области, который хотел обнять панду. Саша побывал в Московском зоопарке, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных.

Алексей Колясников – папа десятилетнего Саши – рассказал газете ВЗГЛЯД, что благодаря «Елке желаний» Саша поверил в себя, у него выросла самооценка. «Такие проекты особенно важны для детей с ограниченными возможностями здоровья», – сказал мужчина.