Эксперты объяснили включение главы Нижегородской области в список губернаторов «новой волны»

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22 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 17:35  |  vz.ru
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Британия испортила рублю конец года

На курс рубля повлияла вероятность нового локдауна в Европе Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Предпоследний понедельник года стал неприятным днем для российской валюты. Казалось, что рубль сломает предновогоднюю традицию и сможет укрепиться к концу года. Ситуация так и развивалась, пока не вмешался неожиданный фактор в виде нового «черного лебедя». Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Как Суворов толкнул Османскую империю в пропасть

Неприступную крепость Измаил Суворову удалось взять всего за несколько часов Черединцев Валентин/
Фотохроника ТАСС
Ровно 230 лет назад, 22 декабря 1790 года, русская армия под командованием генерала Суворова штурмом взяла крепость Измаил. Взятие Измаила стало тем грузом, что склонил чашу весов в пользу мира, который в ходе той затяжной войны так ждала Россия. И условия которого в итоге сделали Россию хозяином Крыма и Северного Причерноморья. Подробности...
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США лишают российский ВПК иностранных комплектующих и клиентов

Попавший под санкции самарский РКЦ «Прогресс» вот уже 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС Михаил Метцель/ТАСС
Минторг США ввел новые санкции против российских Минобороны, СВР и более чем 40 компаний военного-промышленного комплекса. Под ограничения попали и научно-исследовательские организации. По мнению экспертов, тем самым Вашингтон демонстрирует нарастающую неспособность конкурировать с Москвой на равных и лишает себя возможности взаимовыгодного сотрудничества по целому ряду направлений. Насколько такие санкции опасны для самой России? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Весь мир – погорелый театр

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в Европе реально сходят с ума от бесконечных запретов и разрушения их бизнесов. Они не видят больше перспектив жить и выходят в окно. Кто ответит за это? Да никто. Все будет списано на пандемию. Подробности...
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Быть угнетенным выгодно, но опасно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В американском Портленде славян – выходцев из бывшего СССР – официально исключили из белой расы и признали цветными. Вы будете смеяться, но в сложившейся идеологической атмосфере это проявление дружелюбия и даже отчасти здравого смысла. Подробности...
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Самое идиотское шоу этого года устроил английский премьер

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждый раз думаешь, что ничего абсурднее и глупее учудить не смогут. Но каждый раз открываются бездны. Еще весной говорил, что англичане борются с эпидемией в стиле шоу Бенни Хилла, но с «новым штаммом» они подняли свое героическое сопротивление до лучших историй Монти Пайтона. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Эксперты объяснили включение главы Нижегородской области в список губернаторов «новой волны»

    22 декабря 2020, 17:12

    Текст: Елизавета Булкина

    Глава Нижегородской области Глеб Никитин является одним из самых ярких представителей губернаторов новой волны. Прежде всего, как менеджер, обученный управлять. Никитин открыт к диалогу с общественностью, заявил политолог Александр Суханов, объясняя включение Никитина в список «губернаторов новой волны», составленный ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР.

    «Глеб Никитин является одним из самых ярких представителей губернаторов новой волны. Прежде всего отмечу: как менеджер, обученный управлять, а не разбираться в отношениях между людьми, Никитин не политизирует существующие проблемы. Ему удалось свести на нет внутриполитическую борьбу среди нижегородской элиты и перевести ее в плоскость решения социально-экономических проблем, но никак не политических дискуссий.

    Никитин открыт к диалогу с общественностью. Но он готов к диалогу с теми, кто сам готов к диалогу», – пояснил эксперт.

    «И третий момент заключается в том, что Никитин всегда ищет вариант решения и его находит. Шаг за шагом он движется к намеченной цели. И ему пока в большинстве случаев удается реализовать те задачи, которые он перед собой ставит, которые перед ним ставят федеральное правительство, президент и население области», – подчеркнул Суханов.

    «Среди множества проблем, которые ему приходится решать, я бы выделил проблему обманутых дольщиков. Нижегородская область - одна из немногих и первых в стране, которая нашла адекватный вариант решения этой проблемы. И сегодня у нас количество обманутых дольщиков уменьшено многократно. Среди других достижений: дороги, которые стали, безусловно, лучше; общественные пространства; проекты по привлечению инвестиций в нижегородский регион», – добавил политолог.

    Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян в свою очередь отметил, что у Никитика как у губернатора новой волны есть прямая коммуникация с народом.

    «Язык общения у него несложный, он разбирается в повестке. Помимо того, чтобы быть на прямой связи, отвечать на комментарии в социальных сетях, отрабатывать или переадресовывать обращения граждан с сайта администрации, у Никитина есть немаловажное свойство, про которое раньше много говорили, но до коронакризиса его не удавалось протестировать. Речь о работе с малым и средним бизнесом, с поддержкой занятости – здесь Никитина можно назвать один из первых региональных руководителей. Я имею в виду возможность работы по арендным каникулам, по финансированию (льготные кредиты) и где региональные и муниципальные власти могли помочь отсрочкой по аренде. Для 2020 года это важная история. Если мы вспомним наши прошлые кризисы, региональные власти, как правило, вообще не удосуживались подумать о бизнесе или тем более что-то сделать», – отметил Кирьян.

    По результатам опроса ВЦИОМ 59% жителей Нижегородской области считают, что Никитин соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует – 32%, затруднились ответить – 9%). Жители региона выделили ряд положительных изменений, которые связывают с работой Никитина. В частности, были отмечены достижения в улучшении внешнего облика муниципалитетов: строительство и ремонт дорог, реконструкция парков, освещения, установка детских площадок, обновление автопарка общественного транспорта. Также местные жители в числе улучшений называют цифровизацию государственных услуг, привлечение инвестиций, появление новых предприятий и производств и даже развитие спорта.

    Жители называют Никитина «неутомимым тружеником, ежедневно выполняющим массу дел», но при этом отмечают, что он «строгий руководитель, с любого спросит, не забалуешь».

    Кроме того, в Нижегородской области особый акцент делается на реализации социальных практик, направленных на поддержку отдельных категорий граждан, например, многодетных семей, подчеркнула директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

    Также в регионе под руководством Никитина инициируются нестандартные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и нивелированием ее последствий. «Причем эти меры не только позволяют решать «точечные задачи», но и способствуют созданию и развитию инфраструктуры системы здравоохранения. Отдельно хочется затронуть тему волонтерства и открытости органов государственной власти, в рамках которой в регионе также можно найти ряд эффективных решений – «Карта волонтера», механизмы привлечения граждан к решению наиболее сложных вопросов и многое другое», – отметила Кислицына.

    Никитин родился в 1977 году в Ленинграде. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, в 2004 году – Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2008 году – Российскую академию государственной службы при президенте.

    Кандидат экономических наук. В 2007 году в Финансовой академии при Правительстве РФ защитил диссертацию на тему «Управление эффективностью организации в интересах собственника». Имеет степень МВА бизнес-школы Колумбийского университета и Лондонской школы бизнеса.

    В 1999-2004 годах – занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела, начальника Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

    С 2004 года – начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. С 2007 года – заместитель руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

    В 2011 году назначен исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В 2012 году назначен заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации.

    26 сентября 2017 года назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Нижегородской области. 9 сентября 2018 года избран губернатором Нижегородской области.

    Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР назвал имена десяти глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны». Тремя характеристиками таких губернаторов является то, что они близки к людям, способны решать проблемы, и являются эффективными управленцами.

    В список вошли Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области; Александр Моор, губернатор Тюменской области; Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области; Александр Осипов, губернатор Забайкальского края; Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя; Владимир Солодов, губернатор Камчатского края; Алексей Текслер, губернатор Челябинской области; Владислав Шапша, губернатор Калужской области.


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