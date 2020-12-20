Мясников развеял миф о вреде кофе

Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг распространенные мифы о вреде кофе, отметив, что этот напиток способен предотвратить рак печени.

«На самом деле, это все инсинуации, что он вреден, что вызывает гипертонию, вызывает аритмию, вредит сердцу», – заявил врач в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

По его словам, исследования показали, что кофе – целебный и полезный напиток, предотвращающий рак печени и уменьшающий количество инфарктов у сердечников. Кроме того, кофе не влияет на кровяное давление, если это привычный для человека напиток, а также не провоцирует мерцательную аритмию, отметил Мясников.

Врач пояснил, что при аритмии происходит нарушение ритмичности и частоты сокращений сердца. Он отметил, что, когда мышца сокращается неравномерно, возникает фибрилляция предсердия, кровь застаивается и прокачивается не до конца, из-за чего образуются тромбы. Мясников уточнил, что кофе не предотвратит тромбоза и нарушения мозгового кровообращения, поэтому надо принимать кроверазжижающие препараты.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что продукты с избыточным количеством сахара, соли и канцерогенов ускоряют процесс старения.