Мишустин анонсировал начало вакцинации от коронавируса в конце недели

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что вакцинация от коронавируса начнется в конце недели, власти укладываются в срок.

«Сегодня могу сказать, что в срок мы укладываемся. В регионы уже направлены первые партии вакцины и постепенно мы выходим на ее плановое производство», – сказал премьер, добавив, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по вакцинации от коронавируса.

Мишустин также призвал обеспечить возможность вакцинации россиян от коронавируса в период праздников с 1 по 10 января, передает РИА «Новости».

«Уже сегодня открываются первые пункты вакцинации, они определены в каждом регионе и их число будет увеличиваться одновременно с поставкой вакцин. Прошу субъекты РФ еще раз обеспечить деятельность пунктов вакцинации и, конечно же, обратить особое внимание на их работу во время праздников, особенно с 1 по 10 января, чтобы все желающие, кто захотят это сделать, могли сделать прививку», – заявил Мишустин в ходе встречи.

При этом премьер потребовал от губернаторов лично контролировать процесс вакцинации от COVID-19.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

Отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привились министр обороны России Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Среди рекомендуемых ограничений для привившихся – отказ от употребления алкоголя в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины, но о полном отказе от алкоголя на период формирования иммунитета к вирусу речь не идет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.