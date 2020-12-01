Назарбаев опроверг перенос столицы Казахстана

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что столицу республики не собираются переносить из Нур-Султана в Туркестан.

Пользователи соцсетей в Казахстане обсуждали сообщения о том, что столицу якобы собираются переносить в Туркестан, передает РИА «Новости».

«Нет, для этого нет оснований», – заявил Назарбаев в документальном фильме о Туркестане.

Экс-президент добавил, что Туркестан обладает большой историей, но власти намерены и дальше развивать Нур-Султан. «Сменилось название столицы на Нур-Султан. Я не был инициатором этого, но и против не был, так как каждое здание было построено под моим контролем», – сказал он.

Весной 2019 года столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан в честь экс-президента республики Нурсултана Назарбаева.