Эксперт: Байден оказался сильным кандидатом, но рискует быть слабым президентом

Победивший на президентских выборах в Соединенных Штатах Джозеф Байден оказался правильным кандидатом, сумев победить Дональда Трампа, но он рискует стать слабым президентом, высказал мнение координатор исследовательских программ итальянского Института иностранных дел (IAI) Риккардо Алькаро.

По мнению эксперта, демократы сделали правильный выбор, противопоставив Трампу Байдена. «Трамп в итоге проявил себя настоящим политиком, очень умелым кандидатом. В этот раз он получил на 8 млн голосов больше, чем четыре года назад, то есть он расширил свою избирательную базу. Трамп превзошел все ожидания, но Байден сумел его обойти», – передает ТАСС его слова.

Эксперт добавил, что многие голоса за кандидата от демократов были протестными – против действующего президента. «Но если бы на месте Байдена был другой кандидат, неизвестно, устраивал бы он [избирателей] или нет. Именно ставка на Байдена позволила не допустить переизбрания Трампа», – сказал он.

При этом Алькаро обратил внимание, что непросто победить действующего президента, который обычно имеет определенные преимущества. «Байден – правильный и сильный кандидат, но может быть слабым президентом. Все зависит от того, смогут ли демократы получить большинство мест в Сенате. Если нет, президентство Байдена будет хромым», – добавил он.

Также он предположил, что позиции Байдена-президента подорвет предстоящее оспаривание Трампом результатов. «Если Сенат останется за республиканцами, Байден будет полностью поглощен внутренними проблемами, но по вопросам в отношении России республиканцы и демократы будут согласны и, в отличие от Трампа, будут иметь президента на своей стороне», – заметил эксперт.

Кроме того, Алькаро подчеркнул, что Трамп сохранит влияние, а «трампизм» – не временный феномен и будет доминировать в правом политическом крыле, причем под «трампизмом» следует понимать не только политическую повестку дня, но и политический тон, который характеризуется острым национализмом, ксенофобией и тенденцией к авторитаризму.

«В политической повестке «трампизм» – это протекционизм, пересмотр миграционных норм, в том числе касающихся законной миграции, попытка вернуть производственную базу в страну, снижение налоговой нагрузки и во внешней политике использование инструментов оказания давления либо военного, либо чаще экономического как на противников, так и на партнеров», – заметил он.

В заключение эксперт добавил, что все эти элементы останутся в активе республиканцев и будут доминировать у американских правых, которых поддерживает примерно половина населения, а это «позволит Трампу остаться значимой фигурой, поскольку он продолжает влиять на своих избирателей, он сможет контролировать Конгресс даже извне и, вероятно, вновь выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году».

Напомним, крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов.



Между тем Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.