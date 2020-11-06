Памфилова предложила развести учебный и избирательный процессы

Председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложила развести учебный и избирательный процессы, так как почти половина участков расположены в школах, сообщает пресс-служба Кремля.

Памфилова отметила, что «главный итог прошедшей кампании – это то, что, согласно социологическим исследованиям, которые прошли уже после сентябрьских выборов, выросло восприятие их легитимности», говорится в сообщении на сайте Кремля.

«ВЦИОМ уже проводил опросы, и 71% тех, кто принимал участие, доверяют итогам выборов. У нас где-то 79 % были довольны тем, как мы обеспечили санитарно-эпидемиологическую безопасность. И 84 % от тех, кто проголосовал, – им очень понравилось, и отметили удобство трехдневного голосования. 77 % всех опрошенных предлагают и на следующих выборах продлить эту практику», – добавила она.

«В связи с этим, Владимир Владимирович, я бы хотела с вами (...) более предметно обсудить одну проблему. Она связана с тем, что надо на системно-правовом уровне все-таки развести учебный процесс и избирательный, поскольку у нас почти половина участков расположены в школах», – предложила Памфилова.

Также председатель ЦИК сообщила, что комиссия в данный момент аккуратно прорабатывает вопрос о дистанционном электронном голосовании, подчеркнув, что нельзя подорвать доверие избирателей: «То есть все, что мы сейчас делаем, направлено на то, чтобы все процессы, которые запущены на усиление доверия, легитимности, – они стали необратимыми».

«Ключевой момент, который на перспективу – мы должны обязательно к 2022 году сделать цифровую платформу, которая заменит нашу уже заслуженную государственную автоматизированную систему – ГАС «Выборы». Это расширит максимально возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ. Более того, мы переведем на абсолютно принципиально новые, сверхсовременные методы работы сами избирательные комиссии. Это все будет в интересах избирателей», – добавила Памфилова.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал высокую оценку организации избирательной кампании в России.

Газета ВЗГЛЯД писала, что триединый день голосования меняет систему выборов. Напомним, выборы прошли с 11 по 13 сентября.