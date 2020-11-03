Психотерапевт объяснил, почему конфликт в родительском чате привел к трагедии

Судя по переписке, дело не в поведенческих ошибках, ведь люди часто ссорятся и конфликтуют - вопрос в восприятии ситуации человеком, который решился на физическое насилие, сказал газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин.

Бывшая жена волгоградца Романа Гребенюка, который погиб после избиения из-за конфликта в родительском чате, рассказала, что между родителями и раньше случались «маленькие разногласия», но всегда удавалось «быстро приходить к единому мнению». По ее словам, во время ссоры сестры нападавшего и погибшего, другие участники чата попытались остановить перепалку, но их не слушали.

«Судя по переписке, дело не в поведенческих ошибках, ведь люди часто ссорятся и конфликтуют. Думаю, в родительском чате это в том числе происходит не редко. Вопрос в восприятии ситуации человеком, который решился на физическое насилие. Но нужно понимать, что сейчас тяжелая ситуация, родители на пределе, вокруг коронавирус, вся привычная система сломалась и все на нервах», – говорит Фомин.

Психотерапевт подчеркивает, что проблема заключается в том, что нападавший решился на крайнюю меру – насилие, которое привело к смертельному случаю.

Эксперт подчеркивает, что, безусловно, это не нормально, когда в родительском чате происходят подобного рода конфликты, но нужно понимать, что одно дело быть острым на язык, а второе – убийство.

«В правовом государстве, где главенствует закон, а не древние кодексы «око за око, зуб за зуб», такого происходить не должно. У нас есть закон об оскорблении личности, который вполне можно было бы применить в данной ситуации. Я понимаю, что это сложно, но, тем не менее, весь мир сейчас находится в глубочайшем стрессе, и все участники подобных конфликтов просто должны понимать, что сейчас все чуть более агрессивно на все реагируют», – объясняет собеседник.

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией конфликты в родительских чатах сейчас происходят достаточно часто, полагает эксперт. Он также сомневается, что хоть кто-то, кто находился в том родительском чате, мог бы как-то предотвратить перепалку или отговорить от идеи встречи.

«Люди часто становятся свидетелями каких-то конфликтов, и, не понимая серьезность ситуации, молчат или просто призывают успокоиться. Наблюдатели же не могли позвонить в милицию и сказать, что в чате родители как-то подозрительно ругаются – все это не серьезно. А образумить взрослых людей, которые находятся уже в пиковом состоянии, тоже вряд ли получится, но пробовать всегда стоит», – рассуждает Фомин.

Из-за того, что родители могли только читать фразы в чате, а не делать выводы исходя из тембра голоса, мимики, движений, что возможно при общении вживую, у них не было никаких оснований как-то серьезно реагировать на ссору и предпринимать какие-то меры, продолжает психотерапевт.

«Люди в Сети могут позволить себе гораздо больше высказываний и эмоций, нежели они встречались бы очно. Потому что, видя перед собой живого человека, они стараются придерживаться контроля своих эмоций. А в онлайне люди могут позволить себе гораздо больше. То есть для некоторых интернет – это способ слить негативные эмоции, поэтому такого рода стычка попросту воспринимается окружающими как норма», – резюмировал эксперт.

2 ноября СМИ публиковали фрагмент переписки, где Гребенюк пишет, что «вопрос надо решать, а не сопли жевать», на что сестра нападавшего ему отвечает, что он сам «сопли жрет». К концу разговора присоединился супруг, который в аудиосообщении говорит отцу-одиночке, что найдет его, где бы он ни был, и рекомендует заранее взять больничный.

Ранее стало известно, что адвокатом стороны потерпевших стал Шота Горгадзе, который в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что намерен требовать для виновного максимальный срок – 15 лет лишения свободы.