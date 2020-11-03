Психотерапевт объяснил, почему конфликт в родительском чате привел к трагедии

Взгляд
3 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 14:08  |  vz.ru
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Негатив США и Европы обрушил рубль

На снижение курса рубля сыграли сразу все негативные факторы Сергей Карпухин/ТАСС
Почти 81 рубль стоит доллар, а евро – 94 рубля. Такого обесценивания отечественная валюта не знала уже давно. Виной всему локдаун в Европе, вызвавший обвал нефти. А это ахиллесова пята отечественной валюты. Хорошие новости в том, что рубль впитал в себя весь возможный реальный и потенциальный негатив. Поэтому для дальнейшего падения оснований нет. Когда же рубль пойдет обратно? Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Какими будут последствия при победе Байдена или Трампа

Американские выборы держат в напряжении весь мир David J. Phillip/AP/ТАСС
До дня голосования на выборах президента США осталось менее суток. Вся Америка ждет развязки захватывающего сезона. Кто же победит в этих самых, наверное, грязных выборах за последнее время? Респектабельный маразматик Джозеф Байден или эксцентричный прагматик Дональд Трамп? В чем заключаются реальные ожидания участников этой политической драмы и когда на самом деле наступит ее развязка? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру

Тимур Шерзад, журналист
3 ноября 1941 года в Киево-Печерской лавре прозвучал взрыв – нацисты разнесли на куски красивейший Успенский собор, построенный еще в XI веке. Бесценный оригинал был потерян навсегда. И боевые действия тут ни при чем. Подробности...
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Смогут ли «бастующие женщины» Польши свалить режим Качиньского

Олег Хавич, политический аналитик
В Польше продолжаются протесты против ужесточения запрета абортов. И хотя на улицы Варшавы выходит огромное количество людей (до 100 тысяч человек, что для Польши очень много), лишь треть из поддерживающих протесты верит в их успех. Подробности...
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Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

Игорь Караулов, поэт, публицист
Сегодня возникает впечатление, что знанием не обладает никто. Поэтому даже на теорию заговора можно смотреть с надеждой: ведь если предположить, что вирус искусственно создан, то, значит, существуют люди, у которых есть кнопка «стоп», противоядие, антидот. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

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Когда закончится война в Карабахе

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Кто победит на выборах президента США?
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    Психотерапевт объяснил, почему конфликт в родительском чате привел к трагедии

       3 ноября 2020, 13:58
    Фото: кадр из видео
    Текст: Татьяна Косолапова

    Судя по переписке, дело не в поведенческих ошибках, ведь люди часто ссорятся и конфликтуют - вопрос в восприятии ситуации человеком, который решился на физическое насилие, сказал газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин.

    Бывшая жена волгоградца Романа Гребенюка, который погиб после избиения из-за конфликта в родительском чате, рассказала, что между родителями и раньше случались «маленькие разногласия», но всегда удавалось «быстро приходить к единому мнению». По ее словам, во время ссоры сестры нападавшего и погибшего, другие участники чата попытались остановить перепалку, но их не слушали.

    «Судя по переписке, дело не в поведенческих ошибках, ведь люди часто ссорятся и конфликтуют. Думаю, в родительском чате это в том числе происходит не редко. Вопрос в восприятии ситуации человеком, который решился на физическое насилие. Но нужно понимать, что сейчас тяжелая ситуация, родители на пределе, вокруг коронавирус, вся привычная система сломалась и все на нервах», – говорит Фомин.

    Психотерапевт подчеркивает, что проблема заключается в том, что нападавший решился на крайнюю меру – насилие, которое привело к смертельному случаю.

    Эксперт подчеркивает, что, безусловно, это не нормально, когда в родительском чате происходят подобного рода конфликты, но нужно понимать, что одно дело быть острым на язык, а второе – убийство.

    «В правовом государстве, где главенствует закон, а не древние кодексы «око за око, зуб за зуб», такого происходить не должно. У нас есть закон об оскорблении личности, который вполне можно было бы применить в данной ситуации. Я понимаю, что это сложно, но, тем не менее, весь мир сейчас находится в глубочайшем стрессе, и все участники подобных конфликтов просто должны понимать, что сейчас все чуть более агрессивно на все реагируют», – объясняет собеседник.

    Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией конфликты в родительских чатах сейчас происходят достаточно часто, полагает эксперт. Он также сомневается, что хоть кто-то, кто находился в том родительском чате, мог бы как-то предотвратить перепалку или отговорить от идеи встречи.

    «Люди часто становятся свидетелями каких-то конфликтов, и, не понимая серьезность ситуации, молчат или просто призывают успокоиться. Наблюдатели же не могли позвонить в милицию и сказать, что в чате родители как-то подозрительно ругаются – все это не серьезно. А образумить взрослых людей, которые находятся уже в пиковом состоянии, тоже вряд ли получится, но пробовать всегда стоит», – рассуждает Фомин.

    Из-за того, что родители могли только читать фразы в чате, а не делать выводы исходя из тембра голоса, мимики, движений, что возможно при общении вживую, у них не было никаких оснований как-то серьезно реагировать на ссору и предпринимать какие-то меры, продолжает психотерапевт.

    «Люди в Сети могут позволить себе гораздо больше высказываний и эмоций, нежели они встречались бы очно. Потому что, видя перед собой живого человека, они стараются придерживаться контроля своих эмоций. А в онлайне люди могут позволить себе гораздо больше. То есть для некоторых интернет – это способ слить негативные эмоции, поэтому такого рода стычка попросту воспринимается окружающими как норма», – резюмировал эксперт.

    2 ноября СМИ публиковали фрагмент переписки, где Гребенюк пишет, что «вопрос надо решать, а не сопли жевать», на что сестра нападавшего ему отвечает, что он сам «сопли жрет». К концу разговора присоединился супруг, который в аудиосообщении говорит отцу-одиночке, что найдет его, где бы он ни был, и рекомендует заранее взять больничный.

    Ранее стало известно, что адвокатом стороны потерпевших стал Шота Горгадзе, который в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что намерен требовать для виновного максимальный срок – 15 лет лишения свободы.


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