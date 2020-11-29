Российские военные врачи прибыли в Степанакерт

В Степанакерт прибыло более 60 военных врачей из России, сообщило российское Минобороны.

Ведомство сообщило, что для помощи населению в Степанакерт прибыли «первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа»: военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Из Хабаровска в Ереван их доставили самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, далее в Степанакерт медики отправились в составе колонны техники. Колонну сопровождали патрули миротворческого контингента и военной полиции, передает РИА «Новости».

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. 14 ноября подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию. В этот же день в Степанакерт прибыли первые автобусы с беженцами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД