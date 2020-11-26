Цивилев заявил о реализации транспортной реформы в Новокузнецке

Взгляд
26 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 13:02  |  vz.ru
Разделы

Америка проигрывает конкуренцию Газпрому в Европе

Американскому СПГ пророчат плохие времена REUTERS/Nick Oxford
Добыча в США сланцевого газа – главного конкурента российского газа в Европе – в ближайшие годы снизит темпы роста. Такое заявление сделал Газпром. Там считают, что сланцевый соперник не страшен Газпрому как минимум до 2030 года. Более того, спад активности по СПГ может дать новые ниши российской компании. Насколько кризисный 2020 год ударил по конкурентам российского газа?  Подробности...
Перейти в раздел…

США лишают российские самолеты иностранных комплектующих

В коридорах власти Вашингтона обсуждается возможный запрет на сотрудничество с корпорацией «Иркут» Игорь Зарембо/РИА Новости
США подготовили новый санкционный список, куда попали российское Минобороны и 28 компаний. В основном это предприятия, которые занимаются гражданским авиастроением и космонавтикой. По каким-то причинам туда затесался и криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области. Чем руководствовались авторы новых антироссийских санкций и окажутся ли они болезненными для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция сыграла антироссийский спектакль для Армении

Армения до сих пор ищет причины того, почему вторая карабахская война была проиграна Валерий Мельников/РИА Новости
Армения ликует – в одной из ведущих западных держав принято важное политическое решение по поддержке Нагорного Карабаха (НКР). Французский Сенат проголосовал за признание независимости НКР. Однако почему Азербайджан назвал этот документ «пустой бумажкой»? Почему на этот счет не высказывается Эммануэль Макрон? И, наконец, почему это решение несет в том числе антироссийский подтекст? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

У капитализма нет будущего в России

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Сила в правде – на самом деле все мы знаем, на каких ценностях нам нужно обустраивать Россию. Пора уже перестать скрывать эту правду от самих себя – и не бояться приступать к работе. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Украина поссорилась почти со всеми соседями

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зависимость Украины от Запада становится тотальной. И даже при желании изменить эту ситуацию в скором времени – если не уже сейчас – в государственном аппарате страны просто не останется людей, с которыми можно было бы вести сколь-нибудь внятный диалог. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Белоруссия ведет себя с Россией так, как Польша с ЕС

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
На прошлой неделе Польша и Венгрия фактически заявили, что не будут подчиняться принятым в Евросоюзе нормам – но от денег ЕС не отказались. Примерно так же ведёт себя Белоруссия по отношению к России. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Кто подсадил Америку на наркотики

В Великобритании появился «сибирский барон»

Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Перейти в раздел…

Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
Подробности...

На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
Подробности...

Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы оцениваете эмоциональное состояние окружающих вас людей?
  • Позитивное

  • Нейтральное

  • Тревожное

  • Подавленное

  • Агрессивное
Нужно ли возродить дворянские титулы в России?
  • Да

  • Нет
Как вы реагируете на оскорбления и агрессию в родительских чатах?
  • Игнорирую

  • Могу оскорбить в ответ

  • Предпочитаю выяснить отношения офлайн

  • Не сталкивался с подобным

  • Не состою в родительских чатах
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Парламент Азербайджана призвал исключить Францию из Минской группы ОБСЕ
    Госдума убрала из законопроекта об удаленке «право на офлайн» Ограничения из-за коронавируса в Москве продлили до середины января Минск вручил украинскому послу ноту из-за антибелорусских акций в Киеве Бутина рассказала о жесткости законов США в отношении иноагентов
    ВКС успешно испытали новую ракету системы ПРО Турция осудила резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху Украинского блогера задержали в Индонезии по запросу России Польшу призвали обнародовать запись разговора Качиньского с братом
    Политолог прокомментировал реакцию Германии на статью о замене Навального женой Немцы оценили заход американского эсминца в российские воды Рассекречены документы о массовых казнях советских граждан карателями из «Украинской компании» Украинское спасательное судно тонет на причале в Одесской области

    Главная тема


    Франция сыграла антироссийский спектакль для Армении

    командир «Волка»


    Умер самый засекреченный подводник России

    Уроки Второй мировой


    Клинцевич напомнил министру обороны Германии о последствиях разговора с Россией «с позиции силы»

    встреча с Лавровым


    Лукашенко предложил не говорить о перезагрузке отношений с Россией

    Видео

    опиоидная эпидемия


    «Фабрика смерти» американских миллиардеров признала вину

    колоссальный спрос


    Российская вакцина становится новой нефтью

    75 лет вражды


    На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок

    «серый кардинал Зеленского»


    Россию попросили сделать «шаг назад» в Донбассе

    рынок авиаперевозок


    Российские расстояния спасают отечественных авиаторов

    зависимость от запада


    Глеб Простаков: Украина поссорилась почти со всеми соседями

    политика сплочения


    Олег Хавич: Белоруссия ведет себя с Россией так, как Польша с ЕС

    отвержение зла


    Сергей Худиев: Сравнивать тех, кто зажег печи Освенцима, и тех, кто их погасил – жульничество

    на ваш взгляд


    Нужно ли возродить дворянские титулы в России?

    Цивилев заявил о реализации транспортной реформы в Новокузнецке

    26 ноября 2020, 12:34

    Текст: Наталья Ануфриева

    Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, приехавший в Новокузнецк проверить ход транспортной реформы, заявил, что она состоялась.

    В Telegram-канале «Цивилев. Life» появился ролик, в котором губернатор рассказывает журналистам, что «покатался на маршрутах, поговорил с пассажирами, которые ехали в этих маршрутах как раз в час пик утром, когда максимальное количество людей».

    «Еще раз подтверждаю свой вывод: транспортная реформа в Новокузнецке состоялась. В этом я полностью убежден», – подчеркнул глава региона.

    Из его видеоотчетов следует, что многие горожане довольны новыми автобусами и четким расписанием.

    При этом некоторые пожаловались на отмену прямых маршрутов, отсутствие схем движения на остановках.

    Губернатор обозначил этапы транспортной реформы в Новокузнецке: «Вначале мы по максимуму отсюда убрали машины, которые перевозили уголь, переваливали уголь в городе Новокузнецке. У нас была черная пыль по снегу. Потом мы сделали дороги, потом только (...) мы запустили самые современные автобусы. Они все российского производства, большая часть – газомоторные (...), но самое главное – они теплые, удобные для людей».

    Он подчеркнул, что до конца первого квартала 2021 года в Кузбасс поступят почти 1,1 тыс. новых автобусов.

    Напомним, транспортная реформа стартовала в Новокузнецке 18 ноября. Чтобы снизить вредные выхлопы в атмосферу, старые дизельные автобусы заменили на газомоторные. Также в рамках реформы были изменены графики движения, маршруты, их номера и способы оплаты проезда.

    Основным перевозчиком по итогам аукциона стала компания «Питеравто», это негативно восприняли местные частные перевозчики, работавшие на маршрутах до реформы. Их водители отказались сотрудничать с «Питеравто», и компания вынуждена была брать водителей из других городов. Также жители Новокузнецка в первые дни реформы жаловались на транспортный коллапс.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •