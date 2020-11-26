Цивилев заявил о реализации транспортной реформы в Новокузнецке

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, приехавший в Новокузнецк проверить ход транспортной реформы, заявил, что она состоялась.

В Telegram-канале «Цивилев. Life» появился ролик, в котором губернатор рассказывает журналистам, что «покатался на маршрутах, поговорил с пассажирами, которые ехали в этих маршрутах как раз в час пик утром, когда максимальное количество людей».

«Еще раз подтверждаю свой вывод: транспортная реформа в Новокузнецке состоялась. В этом я полностью убежден», – подчеркнул глава региона.

Из его видеоотчетов следует, что многие горожане довольны новыми автобусами и четким расписанием.

При этом некоторые пожаловались на отмену прямых маршрутов, отсутствие схем движения на остановках.

Губернатор обозначил этапы транспортной реформы в Новокузнецке: «Вначале мы по максимуму отсюда убрали машины, которые перевозили уголь, переваливали уголь в городе Новокузнецке. У нас была черная пыль по снегу. Потом мы сделали дороги, потом только (...) мы запустили самые современные автобусы. Они все российского производства, большая часть – газомоторные (...), но самое главное – они теплые, удобные для людей».

Он подчеркнул, что до конца первого квартала 2021 года в Кузбасс поступят почти 1,1 тыс. новых автобусов.

Напомним, транспортная реформа стартовала в Новокузнецке 18 ноября. Чтобы снизить вредные выхлопы в атмосферу, старые дизельные автобусы заменили на газомоторные. Также в рамках реформы были изменены графики движения, маршруты, их номера и способы оплаты проезда.

Основным перевозчиком по итогам аукциона стала компания «Питеравто», это негативно восприняли местные частные перевозчики, работавшие на маршрутах до реформы. Их водители отказались сотрудничать с «Питеравто», и компания вынуждена была брать водителей из других городов. Также жители Новокузнецка в первые дни реформы жаловались на транспортный коллапс.