Познер назвал две причины отставания России от Запада

Телеведущий Владимир Познер назвал принятие православия и приход к власти большевиков причинами отставания России по экономическому развитию от Запада.

Телеведущий указал, что вопрос об уровне жизни россиян задают многие его читатели, и, по его словам, ответ зависит «от внутреннего настроя, который оценивает состояние стакана: он полупустой или полуполный». «Мне 86. Я приехал в СССР из Франции, США и Германии, когда мне было 19 лет. Выходит, я 67 лет наблюдаю за страной. Ну и как я оцениваю «стакан»? Он заполняется или, напротив, пустеет? Для меня однозначно заполняется», – заявил телеведущий, слова которого приводятся на его сайте.

Отвечая на вопрос читателя, Познер указал, что неправильно сравнивать уровень жизни россиян и немцев. «Уровень жизни в Германии – один из самых высоких в мире, скажем, намного выше, чем в Испании или Португалии, не говоря о всех странах Африки и многих странах Среднего и Ближнего Востока. Вы сравниваете Россию и Германию на том основании, что Германия проиграла, а Россия выиграла войну. Разве это справедливо? Германию после войны поднимал План Маршалла, поднимали США, на территорию которых за всю войну не упало ни одной бомбы, которые за всю войну потеряли 450 тысяч человек! А СССР? Кто помогал ему, отдавшему больше всех для победы?» – отметил он.

При этом телеведущий назвал две причину того, что «Россия и в самом деле отставала по экономическому развитию от Запада». «Первое – это принятие православия. Второе, это приход к власти большевиков и советский период», – указал Познер.

По его словам, «Россия совершила огромный прыжок вперед за последние 30 лет». «Меня можно обвинять в том, что я смотрю на Россию сквозь розовые очки. Не думаю. Но многие смотрят на нее сквозь очень темные…», – подытожил журналист.

Ранее Познер заявил, что США при формировании своей политики не могут игнорировать российский фактор, однако сегодня Россия не «великая держава», их осталось только две: Соединенные Штаты и Китай.