Пьяный полицейский на машине врезался в детскую площадку во Львове

Во Львове нетрезвый сотрудник полиции на Volkswagen врезался в детскую площадку и еще в несколько припаркованных автомобилей, в ведомстве пообещали уволить нарушителя, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции.

«Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, повредил припаркованные на обочине автомобили и врезался в детскую площадку». За рулем Volkswagen находился нетрезвый 24-летний львовянин, сотрудник одного из территориальных подразделений полиции», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По словам начальника главного управления нацполиции во Львовской области Василия Виконского, в результате аварии никто не пострадал. «По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен из полиции», – отметил Виконский.

Ранее в Конотопе сотрудник полиции на служебной машине сбил 10-летнего ребенка. Инцидент произошел на фоне трагедии в Переяславе-Хмельницком, где двое пьяных украинских полицейских застрелили пятилетнего мальчика. Их арестовали.