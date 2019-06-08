Украинский полицейский на служебном авто сбил ребенка

В Конотопе сотрудник полиции на служебной машине сбил 10-летнего ребенка, сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Украины Наталья Науменко.

Ребенок находится в больнице. Водитель задержан, против него открыто уголовное дело. Указывается, что полицейский не был пьян, пишут «Украинские новости».