Будущая администрация Байдена рассказала о планах у власти в США

На фоне начала передачи президентской власти в США Джозефу Байдену члены его будущей администрации рассказали о планах, которые собираются реализовать после прихода к власти.

Камала Харрис, считающаяся избранным вице-президентом, заявила, что «нужно будет вновь собрать и обновить альянсы», а также «перестроить и укрепить институты национальной безопасности и внешней политики». Кроме того, по ее словам, требуется «противостоять и дать бой угрозе самому нашему существованию – изменению климата, которое ставит нас всех в опасное положение», передает ТАСС.

Джон Керри, которого Байден назначил своим специальным посланником по климату, заявил, что «сплотиться должен весь мир». Он подтвердил планы Байдена «вернуться» в Парижское соглашение по климату «в первый же день» пребывания у власти, но отметил, что «одного Парижского (соглашения) недостаточно». Керри также подтвердил курс новой вашингтонской администрации на более активную охрану окружающей среды.

Энтони Блинкен, выдвинутый на пост госсекретаря, заявил: «Боже, благослови Америку. Да, это мы, это то, как Америка предстает перед всем миром. Пусть иногда это и сопровождается проблемами, но мы должны продвигаться вперед, испытывая одновременно как смирение, так и уверенность». По его словам, «смирение» связано с тем, что США «не могут решить все мировые проблемы самостоятельно», требуется «взаимодействовать с другими странами». Однако США «располагают возможностями, превышающими возможности других государств, для того, чтобы сплотить их с целью ответа на вызовы современности», сказал он.

Джейк Салливан, которого Байден выдвинул на должность помощника президента по нацбезопасности, заявил, что новая администрация США переосмыслит обеспечение национальной безопасности страны в свете сохраняющихся угроз – «от ядерного оружия до терроризма». В список «беспрецедентных кризисов» он включил «пандемию, экономический и климатический кризис, потрясения в сфере технологий, угрозы демократии, отсутствие расовой справедливости и неравенство во всех его проявлениях».

Байден также представил кандидата на пост главы министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, которому предстоит «восстановить нарушенную систему иммиграции после нескольких лет царящего в этой системе хаоса». Он отметил, что Майоркас занимался вопросами защиты от киберугроз и вопросами восстановления районов, пострадавших от стихийных бедствий. Байден заявил: «Я горжусь тем, что впервые это министерство возглавит иммигрант, испаноговорящий американец, который знает, что Америка – это страна законов и моральных ценностей». Сам Майоркас сказал, что перед министерством «стоит почетная миссия – обеспечить безопасность американцев и содействовать сохранению гордых традиций страны, приветствующей прибывающих сюда людей».

Линда Томас-Гринфилд, которую Байден выдвинул на должность постпреда страны при ООН, заявила, что «Америка вернулась», «многосторонний подход вернулся», «дипломатия вернулась». По ее словам, вызовы, с которыми пришлось столкнуться – «пандемия, кризисы, связанные с мировой экономикой, а также изменением климата, массовая миграция, крайняя бедность, социальная несправедливость» – не являются «непреодолимыми, если Америка будет играть ведущую роль».

Представители Пентагона и команды Байдена провели во вторник встречу по вопросу передачи полномочий. Об этом сообщил директор структуры, отвечающей за предоставление услуг главе министерства и подразделениям военного ведомства, Томас Мьюр. Мьюра назначили в руководство целевой группы по передаче власти. Он заявил, что «ждет с нетерпением продолжения сотрудничества по вопросу транзита».

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что рекомендовал главе Управления общих служб США Эмили Мерфи «делать все, что нужно» относительно первоначальных протоколов передачи президентских полномочий. Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Прежде Мерфи отказывалась признать Байдена победителем на выборах главы государства. Исполнительный директор штаба Байдена Йоханнес Абрахам заявил, что в США начинается формальная процедура передачипрезидентской власти Джо Байдену. При этом Трамп отказался признавать победу Байдена на выборах в США.

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