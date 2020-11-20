Казахстан решил выйти из соглашения с Россией о пусках ракет

Казахстан планирует выйти из соглашения с Россией о порядке взаимодействия при пусках ракет из позиционного района Домбаровский.

«Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке уведомить правительство Российской Федерации о намерении правительства Республики Казахстан не становиться участником соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский с использованием земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения их отделяющихся частей, совершенного в Астане 15 октября 2015 года», – передает РИА «Новости» текст постановления.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Соглашение было подписано в октябре 2015 года страны по итогам визита президента России Владимира Путина в Казахстан. В 2016 году казахстанская сторона начала работу по вступлению в силу соглашения, но с российской стороны была представлена позиция об отсутствии необходимости использования этого участка в Казахстане.