Определен главный подозреваемый в убийстве владельца «Мясной империи» Маругова

Главным подозреваемым по делу об убийстве экс-директора завода «Мясная империя» Владимира Маругова, который был застрелен из арбалета в своем доме в подмосковной Истре, является его бывший сотрудник, сообщили СМИ.

По информации Рен ТВ, Маругова убил бывший сотрудник завода.

Тем временем представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий опровергла задержание убийц Маругова.

«Не соответствует действительности данная информация», – сообщила она ТАСС.

В ночь на 2 ноября Маругова застрелили из арбалета в своем доме в подмосковной Истре. По данным СК, несколько преступников в масках проникли на территорию дома, ворвались в баню, связали хозяина и его жену, после чего стали требовать денег.

Женщине удалось освободиться и убежать. К моменту приезда сотрудников полиции ее муж уже был мертв. Нападавшие скрылись на машине.