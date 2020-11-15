Додон заявил о лидерстве с большим отрывом на выборах в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон по итогам состоявшегося в воскресенье голосования заявил, что «с довольно большим отрывом» лидирует на президентских выборах в республике.

«Голосовали и внутри страны, и в Кишиневе, и диаспора на Западе и на Востоке, и жители Приднестровья. По нашим оценкам и расчетам, мы с довольно большим отрывом идем вперед внутри страны – это без Приднестровья и диаспор», – приводит слова Додона ТАСС.

Президент Молдавии добавил, что сейчас его штаб собирает информацию о нарушениях в ходе голосования на избирательных участках за пределами республики. «Мы зафиксируем информацию и примем решение как действовать дальше», – резюмировал гарант конституции республики.

Напомним, в воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Действующий глава республики Игорь Додон сообщил, что проголосовал за взвешенную внешнюю политику Молдавии.

Первый тур президентских выборов прошел в Молдавии 1 ноября. Победила лидер проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду (36,16% голосов). Второе место занял действующий глава государства Игорь Додон (32,61%).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что для победы Додону нужны голоса из России.