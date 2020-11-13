Россиян предупредили об опасности возвращения на работу после коронавируса

После перенесенного коронавируса может возникнуть риск другой патологии, потому необходимо здраво оценивать опасность возвращения на работу, заявила начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова.

Она предупредила, что при выходе на работу необходимо учитывать форму перенесенного заболевания, так как для «всех случаев характерны нарушения иммунного ответа, после которых может возникнуть картина «полизаболевания», передают «Известия».

По ее словам, для коронавирусной инфекции характерен полиморфизм клинических симптомов, поэтому ее проявления могут быть очень индивидуальны.

Гусакова отметила, что после тяжелого течения заболевания лучше всего уехать в санаторий в своей климатической зоне.

По ее словам, нужно также ежедневно делать лечебную дыхательную гимнастику и небольшой комплекс упражнений. Стоит начать вести здоровый образ жизни: отказаться от сигарет и алкоголя, скорректировать питание и следить за артериальным давлением, сатурацией, уровнем холестерина и глюкозы в крови.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал, что популяционный иммунитет к коронавирусу растет – в разных регионах он составляет от 5,1% до 65,3%.