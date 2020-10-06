Путин заявил о важности корректной реализации норм Конституции

Нормы Конституции имеют прямое действие, их необходимо корректно реализовывать в законодательных инициативах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

«Да, конечно, нормы Конституции обладают прямым действием. Но каждая из них должна корректно и ясно раскрываться в ходе законодательных инициатив по реализации положений Конституции, в новых законах», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, пакет соответствующих законопроектов уже внесен в Госдуму.

«Но это только самый первый шаг. Впереди масштабная и при этом очень тонкая, я бы сказал, ювелирная правотворческая работа», – отметил глава государства.

Путин добавил, что нужно выстроить эту работу так, чтобы наладить прямой контакт и усилить обратную связь с гражданами, которые уже стали «полноправными соавторами новых поправок».

«Надо и дальше ориентироваться на их мнение, их ожидания от того, что именно и как должна изменить в повседневной жизни та или иная новая норма Основного закона», – пояснил президент.

Ранее Путин обратился к правительству и парламенту, заявив, что россияне должны ощущать на себе все права, предусмотренные поправками в Конституцию.