Врач опроверг пользу витамина С для профилактики гриппа

Один из самых «популярных» витаминов – C – не только не помогает в профилактике вирусных заболеваний, но и вредит организму при чрезмерном употреблении, рассказал врач-терапевт клинической больницы при Сеченовском университете Владимир Бекетов.

«Достоверных научных данных об эффективности витаминов, особенно витамина С, в профилактике и лечении ОРВИ, гриппа и тем более COVID-19 нет <...> Применение витаминных препаратов и БАДов не входит ни в одни клинические рекомендации и протоколы лечения», – пояснил врач АГН «Москва».

Бекетов добавил, что чрезмерное употребление витамина С (более грамма в сутки) может привести к нарушению менструального цикла и отложениям солей в почках.

«При достаточном ежедневном потреблении отрубей (10-50 граммов), овощей и фруктов (не менее 250 граммов в сутки), а также кисломолочных продуктов прием витаминов не нужен», – резюмировал медик.

Напомним, ранее член комитета Совфеда по социальной политике, врач-хирург Юрий Архаров рассказал о том, что употребление витамина С не снижает рисков заражения коронавирусом и не предотвращает осложнений.

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