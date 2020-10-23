Немецкий эксперт объяснил хамство Запада в адрес России

«Россия избрана как ученик демократии, который никак не может выучиться ее азам, и поэтому его надо бить по попе. Я удивляюсь, что Россия это так долго терпела», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва не будет терпеть «хамство» со стороны Запада.

«На Западе хамство в отношении России присутствует со стороны средств массовой информации и некоторых политиков. Например, от американских или британских политиков я постоянно слышу только хамство. Я вообще удивляюсь, почему Россия так долго это терпела», – сказал немецкий политолог Александр Рар.

По мнению эксперта, «хамство – это инструмент Запада, которым он бьет по России». «Запад не хочет, чтобы Россия опять возвращалась в мировую политику или оппонировала западной системе ценностей, поэтому и начинает хамить», – полагает Рар.

Собеседник уверен – Запад, а особенно Германия, считают себя вправе «воспитывать и поучать» другие страны. «От поучительства со стороны немцев страдает уже не только Россия, но и Польша, Венгрия, Италия, вообще почти все. Немцы – это очень самоуверенный народ. Экономика работает хорошо, демократия функционирует, немцы считают, что и правовое государство у них тоже лучше. Поэтому у части элиты проявляется эта надменность», – считает политолог.

Россия же «давно избрана Западом как ученик демократии, который никак не может выучиться ее азам, и поэтому его надо бить по попе». «На Западе Россию не уважают. СССР уважали. Да, он был опасным, он был другим, но по отношению к нему был респект. А Россию списали. Обама когда-то сказал, что Россия – это региональная держава. Здесь так не говорят, но так думают. Вот это и есть самое оскорбительное для России – с ней разговаривают, как с второстепенным государством», – заключил Рар.

Ранее пресс-секретарь лидера России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил о том, что Россия не будет терпеть хамство со стороны Запада и разочарована реакцией Германии на имеющиеся осложнения в отношениях.

«Именно об этом говорил Сергей Викторович Лавров, но в то же время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить [свою позицию]», – ответил замглавы администрации президента России в ответ на просьбу прокомментировать слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые ряд СМИ интерпретировали как заявление о возможности прекращения диалога с Евросоюзом из-за отсутствия взаимоуважительного диалога.

Песков также напомнил о словах президента Владимира Путина, что Москву и Берлин объединяют общие интересы и проекты, Германия является вторым после Китая торгово-экономическим партнером России. «Мы нуждаемся друг в друге», – констатировал Песков, добавив, что Москва намерена последовательно объяснять свою позицию партнерам.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что его «не колышат» различные выпады со стороны Запада, так как он «привык давно, еще начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе».

В четверг глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ряд западных стран во главе с США «не демонстрируют готовность наладить взаимоуважительный диалог с другими участниками межгосударственного общения». В прошлую среду Лавров выразил уверенность, что нынешняя линия Евросоюза в отношении России без последствий не останется. Днем ранее глава МИД России предупредил, что Москва может перестать вести диалог с Брюсселем, если в Европе не осознают необходимость взаимного уважения между партнерами.