Американские СМИ заявили о возобновлении испытаний ядерной ракеты «Буревестник»

Согласно спутниковым снимкам, Россия намерена возобновить испытания крылатых ядерных ракет, сообщили американские СМИ.

Как сообщает американский телеканал CNN, на ранее закрытом полигоне на Новой Земле видна активность. В СМИ утверждают, что именно на этом полигоне проходили испытания ядерной силовой установкой «Буревестник», пишет «Коммерсант».

Как уточнили опрошенные телеканалом эксперты, на спутниковых снимках, сделанных компанией Planet Labs, видно возобновление строительных работ. Неназванные чиновники сообщили каналу, что в Вашингтоне в курсе возобновления Россией испытаний.

Соединенные Штаты настаивают, чтобы Россия свернула проекты «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», систему «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник».

Напомним, в сентябре британская Sunday Telegraph сообщала, что российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.