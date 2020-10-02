В ВОЗ предостерегли Россию от повторного карантина

Российским властям не следует повторно вводить жесткие ограничения из-за коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России.

«Реакция на пандемию в октябре – она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь», – сказала Вуйнович в интервью Forbes.

Она пояснила, что локдауны парализуют экономику и систему здравоохранения, из-за чего становится сложно лечить другие заболевания. Кроме того, жесткие ограничения влияют на психику людей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введение в России жестких ограничений из-за COVID-19 пока не обсуждается.

Всего в стране выявлено 1 млн 194 тыс. 643 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 970 тыс. 296 человек, из них 6054 человека вылечились за последние сутки.