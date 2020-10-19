Стало известно о создании космического центра НАТО в Германии

НАТО готовится построить в Германии центр для наблюдения за космосом и противодействия возможным угрозам своим спутникам.

Космический центр появится на авиабазе Рамштайн – опорном пункте ВВС США, передает Suddeusche Zeitung.

Сообщается, что 30 стран-членов альянса планирует объявить о строительстве центра в четверг. В первую очередь он будет служить в качестве координационного пункта для наблюдения за космосом, в будущем его расширят до центра управления обороной.

Планы по созданию космического центра являются результатом принятого в прошлом году решения об объявлении космоса независимым районом проведения операций, отмечается в сообщении. Также подчеркивается, что сейчас в альянсе активно обсуждают, какие случаи нападения из космоса должны считаться ситуацией, при которой союзники должны вступить в боевые действия, передает RT.

Как пишет издание, в последние годы заметно усилили свои позиции в космосе такие страны, как Россия, Китай и Индия. В частности, альянс обеспокоили испытания противоспутниковых вооружений, проведенные Москвой в этом году, и запуск Индией противоспутниковой ракеты в прошлом.

В ноябре 2019 года НАТО генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о решении альянса начать оперативную деятельность в космосе без выведения туда оружия. После этого Россия пообещала следить за НАТО в космосе.