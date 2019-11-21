Россия пообещала следить за НАТО в космосе

Решение НАТО объявить космос сферой для операций вызывает тревогу, Россия будет внимательно наблюдать за действиями альянса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Подобные заявления вызывают тревогу. Военное планирование альянса нацелено на задачу достижения превосходства во всех средах, со всеми вытекающими последствиями в виде милитаризации, эскалации напряженности. Мы будем внимательно следить, как и в чем будут воплощаться заверения генсекретаря НАТО господина (Йенса) Столтенберга об отсутствии у организации намерений размещать оружие в космосе», – передает ТАСС слова Марии Захаровой.

Она добавила, что Москва призывает страны НАТО поддержать усилия России по недопущению гонки вооружений в космосе, так как это самым негативным образом скажется на международной безопасности и стратегической стабильности.

«Мы исходим из того, что превращение космоса в арену вооруженного противостояния не отвечало бы интересам безопасности ни одной из стран мира, включая сами государства – члены НАТО», – добавила Захарова.

Накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО начнет оперативную деятельность в космосе без выведения туда оружия.