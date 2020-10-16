Полицейские со стрельбой задержали распивавших алкоголь на детской площадке в Москве

Полиции в Москве пришлось применять табельное оружие для задержания двух агрессивных мужчин, распивающих алкоголь на детской площадке, сообщили в ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел возле дома по Минской улице 15 октября, мужчины пили спиртное и не реагировали на требования правоохранителей, а при задержании оказали сопротивление, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Руками нанесли несколько ударов в область головы и тела старшему сержанту полиции, после чего полицейский-водитель, старший сержант полиции из табельного пистолета произвел два предупредительных выстрела вверх. Неизвестные были задержаны и доставлены в ОМВД», – уточнили в МВД.

Составлены протоколы об административном правонарушении по статьям «распитие алкогольной продукции в запрещенных местах» и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В результате выстрелов никто не пострадал.

«Сотрудник полиции с множественными ушибами и ссадинами лица, правого плеча и левого локтевого сустава обращался в медучреждение, после оказания помощи продолжил службу. Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения в отношении задержанных», – указали в МВД.

В мае на Южнопортовой улице Москвы произошел конфликт, стрельбу открыли из травматического пистолета. Пострадали три человека. Полиция задержала трех человек.