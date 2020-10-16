Полицейские со стрельбой задержали распивавших алкоголь на детской площадке в Москве

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16 октября, пятница  |  Последнее обновление — 14:46  |  vz.ru
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Российскую экономику выручат «тормозные парашюты»

Российской экономике помогают аграрии Алексей Даничев/РИА «Новости»
Официальный прогноз по падению российской экономики в этом году излишне оптимистичный, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Причина – в осеннем обострении ситуации из-за COVID. Однако не все аналитики разделяют мнение Кудрина. По их мнению, в России сформировались отрасли, которые даже в условиях мировой пандемии показывают рост и удерживают экономику страны от резкого падения. Подробности...
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Российская политика получит собственный генштаб

Госсовет давно стал штабом действий во главе с президентом. Сейчас роль этого органа станет еще серьезнее Михаил Метцель/ТАСС
В среду Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете. Этот документ не только определяет его статус, механизм формирования и полномочия, но и раскрывает понятие единой системы публичной власти. И хотя сам Госсовет не будет обладать законодательной инициативой, на его заседаниях будут обсуждаться самые важные и стратегические государственные вопросы. Подробности...
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Как СССР планировал убить сбежавших в Турцию террористов

Бортпроводница Надежда Курченко стала одной из жертв нападения Фотохроника ТАСС
Пятьдесят лет назад, 15 октября 1970 года, произошла первая в СССР удавшаяся попытка угона самолета. Отец и сын Пранас и Альгирдас Бразинскасы захватили рейсовый Ан-24 и сбежали. Это был последний в истории СССР случай, когда КГБ планировал ликвидацию террористов за пределами территории Советского Союза. Почему эта операция так и не состоялась? Подробности...
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Зеленский предложит украинцам каннабис и войну с Россией

«Хитрый план» Зеленского раскритиковали и слева, и справа Михаил Метцель/ТАСС
«Команда Зеленского» озвучила пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам в день местных выборов. Помимо вопросов о наказании коррупционеров и легализации марихуаны озвучены идеи о свободной экономической зоне в Донбассе и обращении Украины к гарантиям безопасности Будапештского меморандума о территориальной целостности. Почему Зеленский перекладывает на рядовых украинцев принятие решений, требующих глубоких знаний экономики и международного права? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Две башни Алексея Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Алексей, если тебя держат насильно, подмигни. Они совсем уже там запутались, кто и сколько раз тебя травил. Алексей, неудобно получается. Что, правда, два раза за один день «Новичком» травили и ни разу не отравили? Народ уже смеется. Подробности...
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Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не исключено, что мы являемся свидетелями возникновения новой реальности. Вспомните, каких-то 25 лет назад банальный презерватив был просто контрацептивом. СПИД дал новую реальность. Теперь незащищенный секс – это удел маргиналов, идиотов и любителей острых ощущений. Подробности...
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На Камчатке все плохо не в реале, а в блогосфере

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама экология к вам и пришла – в чистом виде. В виде самой природы. А кто вам сказал, что природа – это цветочки на даче? Природа, особенно на Севере, жестока, безразлична, и на человека ей наплевать вообще-то. Хотели экологии – получите. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Полицейские со стрельбой задержали распивавших алкоголь на детской площадке в Москве

    16 октября 2020, 14:38

    Текст: Алексей Дегтярев

    Полиции в Москве пришлось применять табельное оружие для задержания двух агрессивных мужчин, распивающих алкоголь на детской площадке, сообщили в ГУ МВД по столице.

    Инцидент произошел возле дома по Минской улице 15 октября, мужчины пили спиртное и не реагировали на требования правоохранителей, а при задержании оказали сопротивление, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    «Руками нанесли несколько ударов в область головы и тела старшему сержанту полиции, после чего полицейский-водитель, старший сержант полиции из табельного пистолета произвел два предупредительных выстрела вверх. Неизвестные были задержаны и доставлены в ОМВД», – уточнили в МВД.

    Составлены протоколы об административном правонарушении по статьям «распитие алкогольной продукции в запрещенных местах» и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В результате выстрелов никто не пострадал.

    «Сотрудник полиции с множественными ушибами и ссадинами лица, правого плеча и левого локтевого сустава обращался в медучреждение, после оказания помощи продолжил службу. Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения в отношении задержанных», – указали в МВД.

    В мае на Южнопортовой улице Москвы произошел конфликт, стрельбу открыли из травматического пистолета. Пострадали три человека. Полиция задержала трех человек.


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