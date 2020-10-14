В Азербайджане заявили об обстреле автомобиля телеканала в Карабахе

Азербайджанское государственное телевидение (АЗТВ) заявило, что автомобиль телеканала попал под обстрел ВС Армении в Тертерском районе на линии соприкосновения в Карабахе, есть пострадавший.

«В результате водитель автомобиля получил ранения. Автомобиль пришел в непригодное состояние», – передает РИА «Новости» сообщение АЗТВ.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.

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