Трамп утвердил резолюцию о финансировании правительства до 11 декабря

Президент США Дональд Трамп утвердил резолюцию, которая до 11 декабря продлевает финансирование правительства, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Дир сообщил в Twitter, что Трамп «подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря».

Ранее документ был одобрен обеими палатами Конгресса США, передает ТАСС.

Напомним, 1 октября в США начинается новый финансовый год. Если бы инициатива не была утверждена, стране грозила новая приостановка работы правительства.

В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, из-за чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на 35 дней.

Трамп и республиканцы добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год свыше 5,7 млрд долларов на сооружение стены на границе с Мексикой. При этом в сентябре 2019 года они попросили еще денег на эту стену.