Жена написавшего прощальное письмо онколога рассказала о состоянии супруга

Жена известного хирурга-онколога Андрея Павленко Анна прокомментировала прощальное письмо мужа, боровшегося с раком желудка и опубликовавшего прощальное письмо.

По словам женщины, окончательно понятно, что болезнь не победить, стало два месяца назад, передает «Московский комсомолец».

Она рассказала, что Новый год семья встречала дома, при этом ее мужу необходимо ставить капельницы каждые два часа в качестве терапии.

«Это страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать», – отметила супруга врача.

Напомним, хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал прощальное письмо после продолжительной борьбы с раком желудка.

Он призвал других больных раком людей не сдаваться, отметив, что даже с его диагнозом есть шансы на излечение, просто в это нужно поверить.

В марте 2018 года Павленко диагностировали онкологическое заболевание. О лечении он рассказывал в Сети.

При этом врач продолжал работать даже после операции по удалению желудка.