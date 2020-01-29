Концерт группы Distemper отменили после предостережения прокуратуры

Концерт ска-панк-группы Distemper в Калуге отменен после вмешательства прокуратуры, сообщили музыканты.

«В Калуге отменен концерт леворадикальной группы DISTEMPER, которая пропагандирует в своих текстах анархистские взгляды и насильственные действия по отношению к представителям органов власти! Ну что, граждане «экстремисты», комментируем! P.S. Организатор решил не влезать в разборки...», – сообщается на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте».

При этом музыканты опубликовали фото предостережения прокуратуры и отметили, что не знают, какие именно песни группы признаны экстремистскими материалами.

Пресс-служба региональной прокуратуры заявила, ее сотрудники не требовали отменить выступление артистов. Они предупредили организаторов, что если во время концерта будет нарушен федеральный закон «о противодействии экстремизму», то их привлекут к уголовной ответственности.

«Меры реагирования, направленные на запрет концертной деятельности исполнителя, прокуратурой города Калуги не принимались», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Во вторник Роскомнадзор по Челябинской области передал в региональное управление Федеральной антимонопольной службы обращение депутата Ленинского избирательного округа, в котором указана просьба родителей отменить концерт Элджея.