Названо место расшифровки черных ящиков разбившегося под Тегераном украинского Boeing

Расшифровка черных ящиков разбившегося под Тегераном украинского авиалайнера будет проходить в Иране, сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на заявление иранского правительства.

«Расшифровка бортовых самописцев украинского лайнера, потерпевшего крушение под Тегераном, будет проведена на территории Ирана», – заявили в кабмине, сообщает ТАСС.

Самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек. Позже Иран признал, что сбил авиалайнер двумя ракетами класса «земля-воздух» меньшей дальности из зенитного ракетного комплекса «Тор-М1».

Ранее Иран опроверг намерение передать черные ящики Украине.

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