Актриса Яковлева рассказала об отбившем интерес к купанию отдыхе в Одессе

Актриса Елена Яковлева рассказала, как на отдыхе в Одессе едва не утонула в Черном море.

Яковлева рассказала, что инцидент произошел во время ее учебы в университете. Она отправилась в Одессу на кинопробы для фильма Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Двое под одним зонтом», а свободное время решила провести на пляже, передает портал «7дней.ру».

Актриса призналась, что плохо плавала, однако решила вплавь добраться до волнореза. Преодолев около 15 метров, Яковлева не справилась с волнами и стала тонуть.

При попытке залезть на камни артистка сильно порезалась, началось кровотечение. В тот момент Яковлева, по ее признанию, пережила огромный стресс, поскольку отдыхающие не понимали, что она тонет.

«Люди на волнорезе думали, я шучу. Во-первых, там мелко, да и близко от берега. Я кричала, хваталась за волнорез, а он скользкий, весь в ракушках, я не могла забраться. В конце концов кто-то сообразил меня вытащить. По всему телу стекали струйки крови – я порезалась ракушками, а тело мокрое», – рассказала актриса.

Елена Яковлева является уроженкой Украины, в 1984 году окончила ГИТИС, училась в мастерской Владимира Андреева. Актриса сыграла свыше 80 ролей в кино.

Ранее сын Яковлевой рассказал о состоянии после удаления татуировок с лица лазером.