Норкин выгнал главу «Трезвой России» из студии

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев устроил скандал в студии телеканала НТВ во время обсуждения повышения минимального возраста продажи алкоголя.

«Судьей можно стать в 35 (лет), главой субъекта Федерации можно после 30, оружие купить – после 21, депутатом стать можно после 21. И вас это не смущает?», – сказал Хамзаев и обратился к присутствующим, спросив, разрешат ли они своим детям употреблять крепкий алкоголь в 18, передает НТВ.

«Да, я своим детям дам в 18» – ответил ему обозреватель радио Sputnik Алексей Тимофеев. На что Хамзаев назвал его дураком.

После этого Тимофеев попытался призвать главу «Трезвой России» к порядку, однако Хамзаев замахнулся на оппонента, стал хватать его за руку и резко высказываться в его адрес.

В ситуацию вмешался ведущий программы Андрей Норкин, объяснив Хамзаеву, что он нарушает правила, в итоге ведущий попросил гостя покинуть студию.

«Это называется цензура. Вы лоббируете водочников и все, что (они) продают! А вы не гундите, своим детям продавайте алкоголь», – сказал чиновник и, сорвав микрофон, покинул студию.

Ранее Минздрав сообщил, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года может быть принят в течение года.

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