Кадыров оценил шутку Путина о рождаемости в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что высказывание президента России Владимира Путина о рождаемости в республике войдет в сборник афоризмов.

Российский президент на полях Восточного экономического форума в ответ на слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что 75-летние люди в Японии ходят с такой скоростью, с какой раньше двигались 65-летние, сказал, что «в Чечне и Дагестане ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию».

«Это высказывание Владимира Путина вызвало бурные аплодисменты. Уверен, что оно войдет в сборники известных цитат и афоризмов нашего Президента», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

«Юмор должен быть добрым, но острым и оригинальным. Именно таким высоким искусством политического юмора владеет президент России Владимир Путин», – написал Кадыров.

В конце августа Путин встретился с Кадыровым, глава Чечни рассказал президенту о высоком уровне рождаемости в республике.