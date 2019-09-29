Врач оценила выводы ученых об опасном режиме стирки

Врач-терапевт Татьяна Романенко прокомментировала исследование немецких ученых, обнаруживших «опасность» использования экономного режима стирки.

Немецкие исследователи проанализировали случай, произошедший в одной из больниц Бонна. Там в реанимацию к новорожденным проникали бактерии, близкие к возбудителям пневмонии. Бактерии были обнаружены в емкостях для стирального порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана. Из этого ученые сделали вывод, что бактерии не уничтожаются при стирке в экономном режиме.

Романенко в интервью телеканалу «Звезда» заявила, что выводы немецких ученых – это миф. Врач отметила, что в жестких мерах дезинфекции нет необходимости, если у ребенка нет кишечной или вирусной инфекции.

По ее словам, если люди потенциально опасны в эпидемиологическом плане, то предполагается, что их белье стирается отдельно и после стирки производится дезинфекция стиральной машинки.

«Это совсем другая история, а не то, что постиранная шапочка может представлять эпидемиологическую опасность», – объяснила она.

Доктор также отметила, что у болеющего человека должны быть отдельные приборы, посуда и белье. Его вещи следует стирать не меньше часа и отдельно от других при температуре 90 градусов.