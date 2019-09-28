Бывший муж Поклонской рассказал о проблеме семейного насилия

Бывший муж Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев рассказал о проблеме семейного насилия.

По словам экс-руководителя аппарата федерального омбудсмена, «тема так называемого домашнего насилия периодически всплывает в информационном пространстве последние лет пять».

«Совершенно понятно, что насилие вызывает негатив и неприятие в любых его проявлениях.... С насилием надо бороться как с явлением, где бы оно не происходило», – отметил Соловьев в статье, опубликованной газетой ВЗГЛЯД.

При этом бывший муж Натальи Поклонской выразил уверенность, что «решать семейные разногласия путем силы недостойно». «Ни для мужчины, ни для женщины. Надо бороться за здоровые семьи, укреплять исторические и конфессиональные традиции. Создавать механизмы, которые бы защищали всех – повторю, всех! – граждан России от любых форм проявления насилия со стороны своих близких, иных родственников и сожителей. И не путать при этом квазифеминистский хайп с защитой прав человека», – подчеркнул Соловьев.

«Когда нет духовной близости в семье, доверия, уважения, прощения, а в уме одни меркантильные вопросы и установки, полученные на родительском или чьем-то еще примере, никакие волонтеры и правозащитники не помогут», – уверен бывший муж Поклонской.

«Особенно когда речь идет о детях. Велик соблазн вмешаться и встать на одну из сторон. А кто доподлинно знает, что правда, а что нет? Особенно печально, когда в силу откровенно субъективных причин и обстоятельств чью-то сторону занимают представители правоохранительных, надзорных, законодательных и правозащитных органов, презюмируя таким образом позицию государства в семейных неурядицах», – отметил экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена.

«У нас суды, как правило, по умолчанию оставляют детей с матерью. Это стало почти законом. Поэтому в общественном сознании – мать всегда права. А так ли это? Не уверен. Миллионы мужчин были оклеветаны собственными женами только потому, что перестали их в чем-то устраивать....», – посетовал бывший муж Поклонской.

«Работая руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России, неоднократно сталкивался с тем, что насилие в отношении детей, в том числе и со смертельным исходом, творят родные матери, бабушки, тети. Практически по 70% материалов уголовно-правового характера, которые прошли через меня и где потерпевшими являлись дети (тоже члены семей, между прочим), преступления совершались именно этими категориями родственников...», – сообщил Соловьев.

По его словам, «излишнее размусоливание темы домашнего насилия, привлечение к нему общественного внимания неизбежно выставляет россиян в негативном свете как агрессивных и неуправляемых людей, в том числе в семейных вопросах».

«Так зачем обливать грязью самих себя? Я не говорю о том, что имеет смысл замалчивать реальные проблемы семейно-бытового насилия, которые гораздо шире, чем насилие между партнерами в браке. А тем более выдвигать на первый план только мужское насилие. Странно и не совсем адекватно выглядят попытки демонизировать именно эту часть вопроса», – отметил экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена.

«Мы не нация неврастеников и имбицилов. Не надо на нас наговаривать. Хотите защищать женщин – пожалуйста, но не за счет всего мужского населения и без выставления граждан России как неадекватных и агрессивных. А нашим милым барышням стоит задуматься о том, что не надо искать счастья в ком-то, счастье всегда в себе», – призвал Соловьев.

«Радость моя, стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся», – напомнил бывший муж Поклонской слова Серафима Саровского.

«В общем, эта тема настолько сложная, что односторонний, искусственно зауженный подход здесь вреден. А тот, кто сегодня педалирует эту тему, делает это не от большого ума, не понимая, что является орудием в чужих руках, либо одной из сторон гендерного конфликта. Или банально пиарится. А это чести никому не делает», – подчеркнул Соловьев.

Напомним, в начале сентября экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев объявил о расставании со своей супругой – депутатом Госдумы Натальей Поклонской.