Власти Чехии придумали для украинцев ответственное задание

Минсельхоз Чехии предложил ежегодно принимать 1,5 тыс. украинцев для борьбы в местных лесах с наводнившими их жуками-короедами.

«Минсельхоз предлагает новую программу по выдаче рабочих виз гражданам Украины для борьбы с жуками-короедами. До 2022 года таким образом в Чехию могут прибыть 4,5 тысяч работников, из расчета 1,5 тысячи человек в год. Виза должна быть выдана сроком на один год без возможности изменить цель пребывания в республике и без возможности ее продления», – сообщили в пресс-службе минсельхоза, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, в отрасли не хватает около 57 тыс. человек, а чехи на такую работу устраиваются неохотно, поэтому руководство ведомства предлагает искать работников за рубежом.

«С 2018 года растет необходимость подключения дополнительных работников физического труда в сфере лесничества и деревообрабатывающего производства в связи с происходящей борьбой с нашествием жуков-короедов и ликвидацией его последствий», – сказано в документе минсельхоза, который будет рассмотрен в правительстве.

Отмечается, что данное предложение активно поддерживает первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

«Я согласен с приемом зарубежных работников в отрасль. Однако не понимаю, зачем их поиск ограничивать одной лишь Украиной, ведь потенциальное число приглашаемых работников из стран бывшего СССР может быть значительно выше», – также заявила экс-глава минсельхоза Мариан Юречка.

Сейчас в Чехии продолжается борьба с жуками-короедами, которые заполонили местные леса. В конце июля правительство выделило 2,5 млрд крон (около 108 млн долларов) в качестве дотаций для частных владельцев лесов, чтобы компенсировать их потери от продажи древесины по сниженным ценам.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии утвердило квоты на привлечение граждан Украины и других стран для работы на местных предприятиях.