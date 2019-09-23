Роскосмос опроверг завершение расследования о причинах дыры в «Союзе»

Официальное заключение по расследованию причин появления дыры в корабле «Союз МС-09» не готово, заявил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

«Пока нет официального заключения», – передает РИА «Новости» слова Устименко.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что причины появления «дырки» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» госкорпорации известны, однако эта информация останется в тайне.

Источник РИА «Новости» сообщил, что результаты расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» доведены до руководства страны.

Напомним, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Владимиру Путину представили результаты расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД