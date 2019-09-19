О происхождении «дырки» в «Союзе» доложено руководству страны

Результаты расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» доведены до руководства страны.

«Результаты расследования доведены до президента», – сказал источник в ракетно-космической отрасли РИА «Новости».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что причины появления «дырки» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» госкорпорации известны, однако эта информация останется в тайне.

Напомним, летом 2018 года в космическом корабле «Союз МС-09», который был пристыкован к МКС, было обнаружено отверстие. Специально созванная комиссия установила, что дыра была просверлена умышленно.

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