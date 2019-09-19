Кремль опроверг доклад Путину о причинах появления дыры в «Союзе»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Владимиру Путину представили результаты расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».

«Нет, не могу (подтвердить). Я не знаю, откуда это взял источник», – передает РИА «Новости» слова Пескова на просьбу подтвердить, доложили ли об этом президенту.

За комментариями по этой теме он рекомендовал обращаться к Дмитрию Рогозину или к источнику, распространившему эту информацию.

«Это не наша тема», – подчеркнул Песков.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что причины появления «дырки» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» госкорпорации известны, однако эта информация останется в тайне.

Напомним, ранее в четверг источник РИА «Новости» сообщил, что результаты расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» доведены до руководства страны.

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