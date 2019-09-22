На видео сняли массовую драку в уфимском торговом центре

В торгово-развлекательном центре «Иремель» в Уфе произошла массовая драка между посетителями и охранниками. Судя по видео, опубликованному в Сети, в потасовке участвовали около двух десятков мужчин.

На кадрах видно, что разборки происходили на лестнице одного из помещений. Часть молодых людей одеты в темную одежду – предположительно, форму охранников, сообщает «Звезда».

По данным СМИ, инцидент произошел в ночь на 22 сентября между нетрезвыми посетителями и охранниками, которые не пускали их в заведение.

Все участники потасовки доставлены в полицию.