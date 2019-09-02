Пенс заявил о желании России «разрушить отношения США и Польши»

Вице-президент США Майк Пенс, который находится в Польше, заявил, что Россия якобы желает разрушить партнерские отношения Вашингтона и Варшавы.

«На самом деле Москва хочет разрушить наш альянс, используя свои газовые и нефтяные ресурсы. Но Польша всегда занимала твердую позицию, как и мы, чтобы продвигать энергетическую безопасность и независимость. Учитывая попытки вмешательства в выборы в Европе и по всему миру, мы должны оставаться бдительными относительно намерений и тех шагов, которые предпринимает Россия», – передает слова Пенса РИА «Новости».

Он также выразил уверенность, что у Москвы «ничего не получится», так как отношения Польши и США «являются самыми крепкими в истории».

«Несмотря на провокации, Польша и США никогда не будут разделены, потому что мы не просто союзники, мы – семья», – добавил вице-президент США.

Ранее уполномоченный польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Польша получит независимость от российского газа через пять лет за счет норвежского и американского газа. Также Варшава намеревается продавать американский СПГ Украине.

Пенс в Варшаве также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил мнение, что отношения между Вашингтоном и Киевом «никогда не были прочнее».