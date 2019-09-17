Беглов одобрил проект трамвайной линии между Купчино и Славянкой

На заседании в правительстве Санкт-Петербурга во вторник обсуждался проект концессионного соглашения о создании трамвайной сети между станцией метро «Купчино» и Славянкой. Он получил одобрение избранного губернатора Александра Беглова.

Линия будет проходить через Шушары. Как отметил вице-губернатор Эдуард Батанов, который курирует транспорт и инвестиции, проект удастся реализовать в течение двух-трех лет. Время в пути не будет превышать получаса, сообщает «Мойка 78».

В начале сентября Беглов запустил движение новых трамваев «Чижик» в депо в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Кроме того, Беглов пообещал за пять лет построить семь новых станций метро.