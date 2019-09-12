Билан даст новый концерт в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что певец Дима Билан после выступления на день города даст в Самаре еще один концерт.

«Вчера звонила [музыкальный продюсер Билана] Яна Рудковская с просьбой дать возможность артисту лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт. С главой города решили, что площадь Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, несмотря на подготовку к другому масштабному мероприятию Всемирному дню халяль», – сообщил глава региона в своем Instagram.

Губернатор отметил, что не мог не вмешаться в ситуацию, учитывая количество обращений от жителей города. По его словам, для многих этот праздник – долгожданный день, чувства жителей города Азарову близки и понятны.

«И все же совершить ошибку намного легче, чем ее признать и предложить приехать снова с бесплатным концертом – за это Дима Билан точно заслужил второй шанс», – сказал губернатор.

Напомним, жители Самары выразили недовольство выступлением Димы Билана на праздновании Дня города и запустили электронную петицию с требованием от местных властей извинений за то, что певец «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

После Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде. Певца поддержал Филипп Киркоров. Продюсер Иосиф Пригожин поддержал Билана.