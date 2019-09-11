Заявившую об изнасиловании Неймаром модель обвинили в мошенничестве

Полиция бразильского штата Сан-Паулу предъявила модели Нажиле Триндади обвинения в мошенничестве, клевете и вымогательстве. Ранее она обвиняла футболиста сборной Бразилии Неймара в изнасиловании.

В июне бразильские СМИ сообщили о женщине, которая заявила, что Неймар изнасиловал ее во время пребывания в Париже. В августе бразильский суд закрыл дело из-за недостаточного количества доказательств. Было установлено, что Неймар не совершал никакого преступления, а в показаниях женщины были обнаружены многочисленные противоречия.

Как передает Reuters, во вторник полиция сделала заявления, в котором предъявила обвинения в мошенничестве также бывшему мужу модели Эстивенсу Алвесу, передает РИА «Новости».

При этом адвокат Триндади заявил, что предъявленные обвинения застигли его врасплох и его клиентка все отвергает.

Напомним, в июне бразильские СМИ сообщили, что полиция проводит расследование в связи с публикацией футболистом Неймаром интимных фото женщины, которая обвинила его в изнасиловании.